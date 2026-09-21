Русия: очаквано партията на Кремъл спечели изборите

Напълно очаквано партията на Кремъл „Единна Русия“ беше обявена за победителка в тридневните парламентарни избори. Според данни на Централната избирателна комисия в Москва партията, която управлява страната от повече от 20 години, печели 57,9 процента от гласовете и вероятно ще получи най-малко 338 от общо 450 мандата в Държавната дума – с десетина повече, отколкото досега.

Комунистическата партия е втора с около 13,8 процента от гласовете; ултранационалистическата ЛДПР („Либерално-демократическа партия на Русия") събра 8,9 процента, партията „Нови хора“, която се радва на популярност сред либералните жители на големите градове, печели 7,9 процента. Партията „Справедлива Русия“ не успя да преодолее петпроцентната бариера, сочат неокончателните резултати, което означава, че в новия руски парламент ще бъдат представени вече само четири партии.

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На изборите – само лоялни на Кремъл партии

Всички партии, които се явиха на изборите, са лоялни към Кремъл и подкрепят руската агресивна война срещу Украйна. Гласуването, което критиците на правителството определиха като фарс, се счита за важно потвърждение на военния курс на президента Владимир Путин.

За „Единна Русия“ се кандидатираха десетки ветерани от войната. За партията на Кремъл това беше най-трудната досега предизборна кампания – заради мащабната икономическа криза, умората от войната и недоволството сред хората, отбелязва АРД.

Опити за манипулации и наблюдатели войници

Опозиционните сили, които се застъпваха за сключване на мирен договор, не бяха допуснати до изборите. Председателят на партията „Яблоко“ Николай Рибаков призова привържениците на партията да направят бюлетините си невалидни. Не само от „Яблоко“ обаче, а също и от традиционно силната Комунистическа партия се оплакаха, че на стотици от техните наблюдатели е било попречено да извършват контрол в избирателните секции.

Според данни на независими наблюдатели на изборите в Санкт Петербург изборните протоколи не съвпадали с броя на избирателите, преброени при гласуването. Освен това в няколко избирателни секции е било заснето как предварително попълнени бюлетини са били хвърляни в урните. Рускоезичната служба на БиБиСи пък съобщи, че държавни служители в провинциалните региони са били принуждавани да гласуват.

Въпреки протестите на Украйна изборите за първи път се проведоха и в окупираните от Русия части на украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. В област Донецк въоръжени войници са наблюдаваха пускането на бюлетините в урните.

Кая Калас: фалшиви избори и фасадна демокрация в Русия

Върховната представителка на Европейския съюз (ЕС) по външната политика Кая Калас нарече „фалшиви“ изборите в окупираните украински територии и съобщи, че е предложила мерки срещу тези, които са подпомогнали провеждането на тези фиктивни избори там.

"Така наречените избори за Дума отбелязаха поредния сериозен удар по руската демокрация. Резултатът от тях никога не е бил под съмнение. Кремъл заглуши опозицията, изключи единствената регистрирана партия, която се противопоставяше на войната в Украйна, и не допусна международни наблюдатели на изборите. В Русия е останала само фасадата на демокрацията", написа Калас в платформата Х.