Русия: очаквано партията на Кремъл спечели изборите

Напълно очаквано партията на Кремъл „Единна Русия“ беше обявена за победителка в тридневните парламентарни избори. Според данни на Централната избирателна комисия в Москва партията, която управлява страната от повече от 20 години, печели 57,9 процента от гласовете и вероятно ще получи най-малко 338 от общо 450 мандата в Държавната дума – с десетина повече, отколкото досега.
Комунистическата партия е втора с около 13,8 процента от гласовете; ултранационалистическата ЛДПР („Либерално-демократическа партия на Русия") събра 8,9 процента, партията „Нови хора“, която се радва на популярност сред либералните жители на големите градове, печели 7,9 процента. Партията „Справедлива Русия“ не успя да преодолее петпроцентната бариера, сочат неокончателните резултати, което означава, че в новия руски парламент ще бъдат представени вече само четири партии.
На изборите – само лоялни на Кремъл партии
Всички партии, които се явиха на изборите, са лоялни към Кремъл и подкрепят руската агресивна война срещу Украйна. Гласуването, което критиците на правителството определиха като фарс, се счита за важно потвърждение на военния курс на президента Владимир Путин.
За „Единна Русия“ се кандидатираха десетки ветерани от войната. За партията на Кремъл това беше най-трудната досега предизборна кампания – заради мащабната икономическа криза, умората от войната и недоволството сред хората, отбелязва АРД.
Опити за манипулации и наблюдатели войници
Опозиционните сили, които се застъпваха за сключване на мирен договор, не бяха допуснати до изборите. Председателят на партията „Яблоко“ Николай Рибаков призова привържениците на партията да направят бюлетините си невалидни. Не само от „Яблоко“ обаче, а също и от традиционно силната Комунистическа партия се оплакаха, че на стотици от техните наблюдатели е било попречено да извършват контрол в избирателните секции.
Според данни на независими наблюдатели на изборите в Санкт Петербург изборните протоколи не съвпадали с броя на избирателите, преброени при гласуването. Освен това в няколко избирателни секции е било заснето как предварително попълнени бюлетини са били хвърляни в урните. Рускоезичната служба на БиБиСи пък съобщи, че държавни служители в провинциалните региони са били принуждавани да гласуват.
Въпреки протестите на Украйна изборите за първи път се проведоха и в окупираните от Русия части на украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. В област Донецк въоръжени войници са наблюдаваха пускането на бюлетините в урните.
Кая Калас: фалшиви избори и фасадна демокрация в Русия
Върховната представителка на Европейския съюз (ЕС) по външната политика Кая Калас нарече „фалшиви“ изборите в окупираните украински територии и съобщи, че е предложила мерки срещу тези, които са подпомогнали провеждането на тези фиктивни избори там.
"Така наречените избори за Дума отбелязаха поредния сериозен удар по руската демокрация. Резултатът от тях никога не е бил под съмнение. Кремъл заглуши опозицията, изключи единствената регистрирана партия, която се противопоставяше на войната в Украйна, и не допусна международни наблюдатели на изборите. В Русия е останала само фасадата на демокрацията", написа Калас в платформата Х.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
14:44 21.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #31
14:45 21.09.2026
3 Гитлер капут
Коментиран от #33
14:47 21.09.2026
4 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Къде сте виждали при монголята избори, от както Елцин назначи Путлер за Президент без да го е избирал народа и от тогава всичко се фалшифицира, а всеки несъгласен с чекистите бива отстраняван физически ?
Коментиран от #11, #15
14:48 21.09.2026
5 Ти да Видиш!!!
Коментиран от #30
14:49 21.09.2026
6 Милена
В Германия регионалните избори в източната част, в бившето ГДР, отредиха 5% на партията, която беше символ на германското икономическо чудо, на германската ФРГ, на германската демокрация, ХДС, управлявана сега от Фридрих Мерц. Най-ниските резултат в историята на партията!
Хайде, нека видим!
Путин 57% срещу Мерц 5,5%!
Путин рейтинг 70% срещу Мерц 13%.
Нещо да кажете?
Коментиран от #13, #46
14:49 21.09.2026
7 Даа...
Коментиран от #10
14:49 21.09.2026
8 Овчар
Коментиран от #44
14:49 21.09.2026
9 Люк
Коментиран от #12
14:50 21.09.2026
10 честен ционист
До коментар #7 от "Даа...":Ти да не си представяш, че в България има опозиция?
14:50 21.09.2026
11 А тук
До коментар #4 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":За да се явиш на избори трябва одобрение от сащисаното посолство!
14:50 21.09.2026
12 честен ционист
До коментар #9 от "Люк":Ми в САЩ ли има? Където 2 парии се редуват?
14:51 21.09.2026
13 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #6 от "Милена":Доста сте наивна.
14:51 21.09.2026
14 Дори техните
14:52 21.09.2026
15 Безспорни факти
До коментар #4 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Няма как да не се съглася.
Путин е нелегитимен диктатор !
14:53 21.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чума
Коментиран от #32
14:54 21.09.2026
18 Герги
Коментиран от #28
14:56 21.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мдааааа
14:57 21.09.2026
21 Маша
14:57 21.09.2026
22 Биби
14:57 21.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соломон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кажи ми една от тия 50 страни която е нападнала /Русия. Няма страна която може да нападне друга особенно ако има и ядрено оръжие
Коментиран от #35, #38, #41
14:58 21.09.2026
25 Пламен
Няма друг който така успешно да разсипе русия
14:58 21.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От дума на дума
15:00 21.09.2026
28 Чума
До коментар #18 от "Герги":Вие да не искате да е като 1917 г. Русия да се разпада и след това да се перчите, че сте я победили! Проядени от болшевизъм и чужда агентура войски напускат фронта и тероризират де що срещнат полковници и добре облечени граждани! Русия се разпадна, когато започна да възприема непривичната за нея демокрация! Ограничиха правата на Царя, започнаха празнословия в Думата, започнаха да хулят Бог и стигнаха до СССР!
15:00 21.09.2026
29 Там ....
Коментиран от #34
15:01 21.09.2026
30 Атина Палада
До коментар #5 от "Ти да Видиш!!!":Комунизъм е само за богатите,за останалите- капитализъм!
15:01 21.09.2026
31 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Роzzия се бори за още твриториЙ , що са и малко .. А сега земи още 10 ресторанта , що 17 са ти малко . Нагледен пример
15:02 21.09.2026
32 Аха
До коментар #17 от "Чума":,,Искаме Зеленски да ни думка"!
15:02 21.09.2026
33 Путин
До коментар #3 от "Гитлер капут":Спасиба , подобно .
15:03 21.09.2026
34 Само Яблоко
До коментар #29 от "Там ....":и още няколко!
15:03 21.09.2026
35 Мии
До коментар #24 от "Соломон":Англия, Франция, Германия нападнаха Русия от украйна и я обстрелват с английски, германски, френски ракети и дронове, а сателитното насочване от Сащ.
Друго неясно?
Коментиран от #40
15:03 21.09.2026
36 да питам
Коментиран от #42
15:04 21.09.2026
37 Нов бардак
15:04 21.09.2026
38 Българин
До коментар #24 от "Соломон":,,Враг пред портите",след 1989 год СССР изтегля войските си от източна Европа с уговорката НАТО да не се разширява на изток,айде сега умнико ти кажи кой е агресорът,агресорът който анулира законните избори в Румъния и се пише за демократичен, вълци срещу мечка,никога един на един,а защо ли .
15:05 21.09.2026
39 Айде бе
15:05 21.09.2026
40 Ама
До коментар #35 от "Мии":от 2 месеца!СВО от 5 години!
15:06 21.09.2026
41 Атина Палада
До коментар #24 от "Соломон":Тези 50 страни са в ръководният персонал,а за окопите си намират народ,който да умира.В случаят,населението на Украйна да умира за техните интереси.От тях само ръководният персонал,парите и оръжията...
15:08 21.09.2026
42 Атина Палада
До коментар #36 от "да питам":Нет керосинА в ЕвропаТА:)))
Коментиран от #49
15:10 21.09.2026
43 Механик
Малее, ча сега ша има рев на розави понита .
15:10 21.09.2026
44 ОФцата
До коментар #8 от "Овчар":Ние четем само ТАЗЗ . Нашият Водач ни принуди .
15:12 21.09.2026
45 Червен кхмер
Така си е в крепостния свят.
15:13 21.09.2026
46 Розовия
До коментар #6 от "Милена":Ма недейте така бе госпожа!
Ми вие направо ни убивате с тия констатации. Не стига това, ами и са верни констатациите ви.
Ми то ние направо ша трябва да пцекясваме както идат работите.
15:13 21.09.2026
47 хахаха
15:14 21.09.2026
48 Маша и Мечока
15:14 21.09.2026
49 Палавата
До коментар #42 от "Атина Палада":Ако не помниш къде си оставила руZките очила , питай г-жа Примова . 😁
15:16 21.09.2026
50 Това е добре
15:17 21.09.2026
51 Цвете
15:18 21.09.2026
52 Констатация
15:19 21.09.2026