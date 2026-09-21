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Русия: очаквано партията на Кремъл спечели изборите
  Тема: Украйна

Русия: очаквано партията на Кремъл спечели изборите

21 Септември, 2026 14:44 637 52

  • русия-
  • избори-
  • украйна-
  • единна русия-
  • владимир путин-
  • кая калас

Предварително попълнени бюлетини и войници до урните в окупираните територии: изборите за Държавна дума в Русия бяха съпроводени от редица нередности. Критици на режима в Кремъл определиха гласуването като фарс

Русия: очаквано партията на Кремъл спечели изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Напълно очаквано партията на Кремъл „Единна Русия“ беше обявена за победителка в тридневните парламентарни избори. Според данни на Централната избирателна комисия в Москва партията, която управлява страната от повече от 20 години, печели 57,9 процента от гласовете и вероятно ще получи най-малко 338 от общо 450 мандата в Държавната дума – с десетина повече, отколкото досега.

Комунистическата партия е втора с около 13,8 процента от гласовете; ултранационалистическата ЛДПР („Либерално-демократическа партия на Русия") събра 8,9 процента, партията „Нови хора“, която се радва на популярност сред либералните жители на големите градове, печели 7,9 процента. Партията „Справедлива Русия“ не успя да преодолее петпроцентната бариера, сочат неокончателните резултати, което означава, че в новия руски парламент ще бъдат представени вече само четири партии.

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На изборите – само лоялни на Кремъл партии

Всички партии, които се явиха на изборите, са лоялни към Кремъл и подкрепят руската агресивна война срещу Украйна. Гласуването, което критиците на правителството определиха като фарс, се счита за важно потвърждение на военния курс на президента Владимир Путин.

За „Единна Русия“ се кандидатираха десетки ветерани от войната. За партията на Кремъл това беше най-трудната досега предизборна кампания – заради мащабната икономическа криза, умората от войната и недоволството сред хората, отбелязва АРД.

Опити за манипулации и наблюдатели войници

Опозиционните сили, които се застъпваха за сключване на мирен договор, не бяха допуснати до изборите. Председателят на партията „Яблоко“ Николай Рибаков призова привържениците на партията да направят бюлетините си невалидни. Не само от „Яблоко“ обаче, а също и от традиционно силната Комунистическа партия се оплакаха, че на стотици от техните наблюдатели е било попречено да извършват контрол в избирателните секции.

Според данни на независими наблюдатели на изборите в Санкт Петербург изборните протоколи не съвпадали с броя на избирателите, преброени при гласуването. Освен това в няколко избирателни секции е било заснето как предварително попълнени бюлетини са били хвърляни в урните. Рускоезичната служба на БиБиСи пък съобщи, че държавни служители в провинциалните региони са били принуждавани да гласуват.

Въпреки протестите на Украйна изборите за първи път се проведоха и в окупираните от Русия части на украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. В област Донецк въоръжени войници са наблюдаваха пускането на бюлетините в урните.

Кая Калас: фалшиви избори и фасадна демокрация в Русия

Върховната представителка на Европейския съюз (ЕС) по външната политика Кая Калас нарече „фалшиви“ изборите в окупираните украински територии и съобщи, че е предложила мерки срещу тези, които са подпомогнали провеждането на тези фиктивни избори там.

"Така наречените избори за Дума отбелязаха поредния сериозен удар по руската демокрация. Резултатът от тях никога не е бил под съмнение. Кремъл заглуши опозицията, изключи единствената регистрирана партия, която се противопоставяше на войната в Украйна, и не допусна международни наблюдатели на изборите. В Русия е останала само фасадата на демокрацията", написа Калас в платформата Х.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    10 7 Отговор
    Вот ета правильна!

    14:44 21.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 10 Отговор
    Русия се бори за оцеляването си срещу 50 страни.

    Коментиран от #24, #31

    14:45 21.09.2026

  • 3 Гитлер капут

    18 3 Отговор
    Това е добре, значи всичко върви по плана. Враг будет разбит! Победа будет за нами!

    Коментиран от #33

    14:47 21.09.2026

  • 4 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    10 16 Отговор
    Спечели "изборите" 🤣🤣🤣🤣 Какви избори бе?! 🤣🤣🤣
    Къде сте виждали при монголята избори, от както Елцин назначи Путлер за Президент без да го е избирал народа и от тогава всичко се фалшифицира, а всеки несъгласен с чекистите бива отстраняван физически ?

    Коментиран от #11, #15

    14:48 21.09.2026

  • 5 Ти да Видиш!!!

    4 6 Отговор
    Ние си помислихме, че Тръмп спечели. Пази Боже от това нещо. Този Комузизъм трябна да се унищожи завинеги.

    Коментиран от #30

    14:49 21.09.2026

  • 6 Милена

    18 7 Отговор
    В Русия изборите показаха, че Единна Русия няма алтернатива. Тоест, Путин няма алтернатива. Повишена избирателна активност от миналите избори, заради новите 4 региона. В Донбас ЕР набира между 75 и 80% от гласовете. В Далечния Изток също. Програмите на Путин за цивилизоване на руския Далечен Изток доведоха до голяма електорален възход. Разликата между ЕР и следващата политическа сила (комунистите на Зюганов) в проценти е повече от 35%. Политиката на Путин остава без алтернатива в Русия. Това е положението.

    В Германия регионалните избори в източната част, в бившето ГДР, отредиха 5% на партията, която беше символ на германското икономическо чудо, на германската ФРГ, на германската демокрация, ХДС, управлявана сега от Фридрих Мерц. Най-ниските резултат в историята на партията!
    Хайде, нека видим!
    Путин 57% срещу Мерц 5,5%!
    Путин рейтинг 70% срещу Мерц 13%.
    Нещо да кажете?

    Коментиран от #13, #46

    14:49 21.09.2026

  • 7 Даа...

    6 8 Отговор
    Избори без опозиция ! Какво избират всъщност opките ?

    Коментиран от #10

    14:49 21.09.2026

  • 8 Овчар

    10 4 Отговор
    дойче веле и ройтерите ги четат само малоумници.!

    Коментиран от #44

    14:49 21.09.2026

  • 9 Люк

    7 9 Отговор
    В Русия никога не е имало истински избори.

    Коментиран от #12

    14:50 21.09.2026

  • 10 честен ционист

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даа...":

    Ти да не си представяш, че в България има опозиция?

    14:50 21.09.2026

  • 11 А тук

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    За да се явиш на избори трябва одобрение от сащисаното посолство!

    14:50 21.09.2026

  • 12 честен ционист

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Люк":

    Ми в САЩ ли има? Където 2 парии се редуват?

    14:51 21.09.2026

  • 13 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Милена":

    Доста сте наивна.

    14:51 21.09.2026

  • 14 Дори техните

    4 5 Отговор
    Цикаджии казаха, че всичко е фарс💩

    14:52 21.09.2026

  • 15 Безспорни факти

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Няма как да не се съглася.
    Путин е нелегитимен диктатор !

    14:53 21.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чума

    5 4 Отговор
    Логично е Партията от Кремъл да спечели в Русия! Вие да не очаквахте партия от Кракатау да доминира на този законен вот!? Хората призоваха - проведи СВО, както трябва! Стига хуманитарни акции 5 години!?

    Коментиран от #32

    14:54 21.09.2026

  • 18 Герги

    4 5 Отговор
    Стига смешки,по твърда прогноза едва ли е имало...докато Политковская,Немцов,Навални са в гроба,и се задушава инакомислието...ще четем винаги за такава изборна победа.

    Коментиран от #28

    14:56 21.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мдааааа

    4 0 Отговор
    Не -очаквано , а задължително ...

    14:57 21.09.2026

  • 21 Маша

    3 3 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    14:57 21.09.2026

  • 22 Биби

    2 1 Отговор
    Мингяните не са биле и нема да бъдат ка назе! Близо са ма са од другата страна,левата!

    14:57 21.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кажи ми една от тия 50 страни която е нападнала /Русия. Няма страна която може да нападне друга особенно ако има и ядрено оръжие

    Коментиран от #35, #38, #41

    14:58 21.09.2026

  • 25 Пламен

    4 4 Отговор
    И аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    14:58 21.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От дума на дума

    2 0 Отговор
    имаме нова дума,старата дума!

    15:00 21.09.2026

  • 28 Чума

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Герги":

    Вие да не искате да е като 1917 г. Русия да се разпада и след това да се перчите, че сте я победили! Проядени от болшевизъм и чужда агентура войски напускат фронта и тероризират де що срещнат полковници и добре облечени граждани! Русия се разпадна, когато започна да възприема непривичната за нея демокрация! Ограничиха правата на Царя, започнаха празнословия в Думата, започнаха да хулят Бог и стигнаха до СССР!

    15:00 21.09.2026

  • 29 Там ....

    5 1 Отговор
    ...поне няма нулиране и забрани за някои, като в Румъния, Франция и Германия....и това в ЕС.

    Коментиран от #34

    15:01 21.09.2026

  • 30 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ти да Видиш!!!":

    Комунизъм е само за богатите,за останалите- капитализъм!

    15:01 21.09.2026

  • 31 Дрътия Софеанец ,

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Роzzия се бори за още твриториЙ , що са и малко .. А сега земи още 10 ресторанта , що 17 са ти малко . Нагледен пример

    15:02 21.09.2026

  • 32 Аха

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Чума":

    ,,Искаме Зеленски да ни думка"!

    15:02 21.09.2026

  • 33 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гитлер капут":

    Спасиба , подобно .

    15:03 21.09.2026

  • 34 Само Яблоко

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Там ....":

    и още няколко!

    15:03 21.09.2026

  • 35 Мии

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Англия, Франция, Германия нападнаха Русия от украйна и я обстрелват с английски, германски, френски ракети и дронове, а сателитното насочване от Сащ.
    Друго неясно?

    Коментиран от #40

    15:03 21.09.2026

  • 36 да питам

    1 1 Отговор
    Воване , Ест бензина ?

    Коментиран от #42

    15:04 21.09.2026

  • 37 Нов бардак

    0 3 Отговор
    на Путин...

    15:04 21.09.2026

  • 38 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    ,,Враг пред портите",след 1989 год СССР изтегля войските си от източна Европа с уговорката НАТО да не се разширява на изток,айде сега умнико ти кажи кой е агресорът,агресорът който анулира законните избори в Румъния и се пише за демократичен, вълци срещу мечка,никога един на един,а защо ли .

    15:05 21.09.2026

  • 39 Айде бе

    1 4 Отговор
    Шок, ожас, бонба! Никой не можеше да предвиди този резултат? Само да внимават като броят финалните резултати да не са над 100% както се изложиха преди няк4олко години

    15:05 21.09.2026

  • 40 Ама

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мии":

    от 2 месеца!СВО от 5 години!

    15:06 21.09.2026

  • 41 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Тези 50 страни са в ръководният персонал,а за окопите си намират народ,който да умира.В случаят,населението на Украйна да умира за техните интереси.От тях само ръководният персонал,парите и оръжията...

    15:08 21.09.2026

  • 42 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "да питам":

    Нет керосинА в ЕвропаТА:)))

    Коментиран от #49

    15:10 21.09.2026

  • 43 Механик

    3 2 Отговор
    В Русия печели Путин. В германия и Франция печелят несоросоидите.
    Малее, ча сега ша има рев на розави понита .

    15:10 21.09.2026

  • 44 ОФцата

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Ние четем само ТАЗЗ . Нашият Водач ни принуди .

    15:12 21.09.2026

  • 45 Червен кхмер

    2 2 Отговор
    Ха ха и така 26г.цар Путаран все "печели" избори.
    Така си е в крепостния свят.

    15:13 21.09.2026

  • 46 Розовия

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Милена":

    Ма недейте така бе госпожа!
    Ми вие направо ни убивате с тия констатации. Не стига това, ами и са верни констатациите ви.
    Ми то ние направо ша трябва да пцекясваме както идат работите.

    15:13 21.09.2026

  • 47 хахаха

    1 1 Отговор
    хахах Калас да ми коментира изборите,че били фалшиви- при положение ,че в Румъния изхвърлиха опозицията да сложат бай Никошур, в Германия санитарни кордони ще правят,че не им харесва опозиционната AФД.Демокрация е само докато избираме правилните хора,да ни учат на ЛГБТ и евроатлантизъм иначе е диктатура.

    15:14 21.09.2026

  • 48 Маша и Мечока

    0 1 Отговор
    дупедати ли са?

    15:14 21.09.2026

  • 49 Палавата

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Ако не помниш къде си оставила руZките очила , питай г-жа Примова . 😁

    15:16 21.09.2026

  • 50 Това е добре

    1 0 Отговор
    Както и в Германия Комунистическата партия е втора с около 13,8 процента от гласовете

    15:17 21.09.2026

  • 51 Цвете

    1 0 Отговор
    112 СА МУ " ОПОНЕНТИТЕ "? И ТЕ " ПЕЧЕЛЯТ " КАТО В БЪЛГАРИЯ?????? КОПИПЕЙС НА ВСИЧКО СЛУЧВАЩО СЕ В КРЕМЪЛ Е И У НАС?! НЯКОЙ ИМА ЛИ ВЪПРОСИ? ЕДНОЛИЧНА ПАРТИЯ С ЕДИН ГЛАВАТАР ????? В БЪЛГАРИЯ КАК Е????? САМО ДА ПОСМЕЯТ ТУК ДА СМЕНЯТ ПРЕДМЕТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА, ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ? ВРЪЩАТ НИ ОКОНЧАТЕЛНО ЖИВОТА ДО 1989 ГОДИНА. ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, НИКОГА,ЗАПОМНЕТЕ .🤦‍♂️✈️🇧🇬🔎🤦‍♂️

    15:18 21.09.2026

  • 52 Констатация

    0 0 Отговор
    Не важно как гласуваш, а кой брои!!! -))) Ся, шъ скочат кът диви петли и шъ ми рекат ами у Щатите, бе!? Е, кво им е на Щатите, там си имат Кланова-Олигархия, днес едните, утре другите....!!!! Демокрация??? Ха, наивници!!! -))))

    15:19 21.09.2026

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