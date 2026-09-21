Google Earth засне мистериозни силуети в езерото Лох Нес (СНИМКИ)

Мистериозни изображения от Google Earth отново разпалиха спекулациите около легендарното чудовище от езерото Лох Нес. На кадър от шотландското езеро се виждат три тъмни продълговати обекта под водната повърхност, чийто произход засега остава неясен, пише NYP.
Необичайната находка е направена от Джули Фрейзър, докато разглеждала района в Google Earth в подготовка за предстоящо пътуване до Инвърнес. След като увеличила изображението, тя забелязала трите форми и решила да ги изпрати за проверка в Официалния регистър на наблюденията на чудовището от Лох Нес.
Според Фрейзър обектите не приличат на лодки. Те имат заоблена форма, напомняща гърбовете на големи водни животни, а зад тях не се вижда характерната V-образна диря, която плавателните съдове оставят във водата.
Именно това накарало туристката шеговито да предположи, че може да е попаднала на „малко семейство Неси“.
Google Earth image captures mysterious figures under Loch Ness' surface https://t.co/W7KTE5QTLM pic.twitter.com/JrCA1l1LW0— New York Post (@nypost) September 20, 2026
Изображението е обозначено с 2026 г., а растителността около езерото подсказва, че кадърът вероятно е заснет през по-топлите месеци.
Снимките вече се разглеждат от специалистите, които поддържат официалния регистър на предполагаемите срещи с Неси. Към момента обаче няма потвърждение какво точно се вижда на тях, нито доказателства, че става дума за неизвестни животни.
Интересът към легендата остава необичайно висок и през 2026 г. Официалният регистър в момента посочва 15 регистрирани наблюдения за годината, включително разкази за тъмни обекти и големи същества, забелязани във водата.
Легендата за чудовището от Лох Нес съществува от десетилетия, но въпреки многобройните снимки, видеоклипове и свидетелства досега няма убедителни научни доказателства за съществуването на голямо неизвестно същество в шотландското езеро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полюцай
14:56 21.09.2026
2 Глупости
Коментиран от #3
14:59 21.09.2026
3 НАДВОДНИЦИ
До коментар #2 от "Глупости":БОКО , ШИШИ И ИСКРА ФЕДОСОВА
15:05 21.09.2026