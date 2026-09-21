Радев: Време е за американски инвестиции в AI и дейта центрове

България ще се стреми да привлече мащабни американски инвестиции в центрове за данни, фабрики за изкуствен интелект, роботика, мехатроника и производство на полупроводници. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на бизнес закуска с членове на Американската търговска камара в България.

В основата на икономическата политика на правителството премиерът постави промяната на досегашния модел на развитие и преминаването към икономика с по-висока производителност и добавена стойност.

„Ние искаме да сменим модела на икономическо развитие. Това е нашата голяма, стратегическа цел. Необходим е ускорен икономически растеж, базиран на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата в България, на инвестиционния климат, на създаване на условия за повишена икономическа активност“, заяви Радев.

Според премиера следващата стъпка в икономическите отношения със САЩ трябва да бъде навлизането на американски капитал във високотехнологични производства и инфраструктура.

Целта е да се задълбочават и разширяват отношенията със САЩ в различни сфери. "Ясно е, че е време в България да дойдат американски инвестиции в областта на фабриките за изкуствен интелект, на дейта центровете с голям капацитет, на роботика, мехатроника, полупроводници. Вече имаме всички предпоставки да реализираме тези вложения“, каза министър-председателят.

Енергията като коз за центровете за данни

Като едно от основните конкурентни предимства на България за привличането на подобни инвестиции Радев посочи енергийния сектор. Големите центрове за данни и инфраструктурата за изкуствен интелект са сред най-енергоемките технологични инвестиции, което превръща наличието на достатъчно електроенергия, надеждна мрежа и възможност за бързо присъединяване в ключови фактори при избора на държава за инвестиция.

„Предлагаме нещо, което вече е изчерпано в много от развитите държави, когато говорим за центрове за изкуствен интелект и съхранение на данни. Предлагаме все още излишъци от енергия, и то все повече зелена енергия. Предлагаме условия, а България вече е лидер, между другото, по батерии за съхранение на електрическа енергия в Европа. Това се разви изключително бързо, но капацитетът е още по-голям и аз мисля, че тук с Tesla ще можем да направим следващия пробив. Но това, което предлагаме, е излишък от енергия, стабилна мрежа и най-важното – голяма скорост за присъединяване“, заяви Радев.

Премиерът разкри, че вече се водят разговори с компании от развити държави, които проучват възможността да изградят големи мощности за изкуствен интелект в България.

„Водим разговори с компании, които искат именно тук в България да правят големи фабрики за изкуствен интелект. И аз ги питам: "Добре, защо точно в България? Защо не си го направите при вас?" Те признават, че проблемът е сериозен и отговарят: "При нас трябва да чакаме 5 години за присъединяване, а и възможностите вече са изчерпани." Така че аз се надявам, че с нашата не просто активна, а агресивна политика, която водим като правителство, в скоро време ще успеем да привлечем огромни инвестиции във върховите технологии, които ще определят индустриите на бъдещето и България ще бъде важна част от този процес“, каза Радев.

Според него икономическият ефект от подобни инвестиции не трябва да се измерва единствено чрез потреблението и продажбата на електроенергия. Целта е около големите технологични мощности да възникне по-широка екосистема от компании, научни звена, специалисти и образователни структури.

„И най-важното – от какво ще печелим, не само от продажба на енергийна енергия. Около тези центрове ще се изгради една силна екосистема за най-високите технологии. А това ще има ефект и върху образованието, защото тук осъществяваме силен транзит със САЩ“, заяви министър-председателят.

Големите инфраструктурни проекти

Паралелно с високите технологии кабинетът възнамерява да привлече частен капитал и за изграждането на стратегическа инфраструктура. Радев посочи, че приключва обсъждането на предложен от правителството Закон за публично-частното партньорство, като целта е чрез частен капитал и концесии да се ускорят големи пътни и железопътни проекти.

Премиерът отправи и конкретен сигнал към американския бизнес, че водещи компании ще бъдат поканени да участват в бъдещите търгове.

„Ние ще поканим догодина наред с всички други български и световни компании, водещи американски фирми като Bechtel, които имат силно присъствие в Европа и изграждат стратегическа инфраструктура, да заповядат на търговете, които ще проведем в области като свързаност, магистрали, железопътни връзки, пристанища, летища и други“, заяви Радев.

Сред другите направления за разширяване на двустранните икономически отношения премиерът очерта енергетиката, космическите технологии, отбранителната индустрия, роботиката и полупроводниците. По думите му, България вече разполага с компании, които разработват и изнасят високотехнологично оборудване, включително роботи, използвани при производството на чипове.

Радев постави инвестиционната политика в контекста и на растящия стокообмен със САЩ, като заяви, че през миналата година той е нараснал с над 14%.

Заявката на кабинета е американското икономическо присъствие в България постепенно да се разширява отвъд традиционните сфери на енергетиката и отбраната към технологиите, които ще определят следващия етап от индустриалното развитие – изкуствен интелект, големи центрове за данни, полупроводници, роботика и високотехнологични производства.