Новини
Бизнес »
Радев: Време е за американски инвестиции в AI и дейта центрове

Радев: Време е за американски инвестиции в AI и дейта центрове

21 Септември, 2026 10:37 2 426 31

  • инвестиции-
  • сащ-
  • българия-
  • румен радев-
  • дейта центрове

Новият икономически модел е базиран на високи технологии и частни инвестиции

Радев: Време е за американски инвестиции в AI и дейта центрове - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

България ще се стреми да привлече мащабни американски инвестиции в центрове за данни, фабрики за изкуствен интелект, роботика, мехатроника и производство на полупроводници. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на бизнес закуска с членове на Американската търговска камара в България.

В основата на икономическата политика на правителството премиерът постави промяната на досегашния модел на развитие и преминаването към икономика с по-висока производителност и добавена стойност.

„Ние искаме да сменим модела на икономическо развитие. Това е нашата голяма, стратегическа цел. Необходим е ускорен икономически растеж, базиран на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата в България, на инвестиционния климат, на създаване на условия за повишена икономическа активност“, заяви Радев.

Според премиера следващата стъпка в икономическите отношения със САЩ трябва да бъде навлизането на американски капитал във високотехнологични производства и инфраструктура.

Целта е да се задълбочават и разширяват отношенията със САЩ в различни сфери. "Ясно е, че е време в България да дойдат американски инвестиции в областта на фабриките за изкуствен интелект, на дейта центровете с голям капацитет, на роботика, мехатроника, полупроводници. Вече имаме всички предпоставки да реализираме тези вложения“, каза министър-председателят.

Енергията като коз за центровете за данни

Като едно от основните конкурентни предимства на България за привличането на подобни инвестиции Радев посочи енергийния сектор. Големите центрове за данни и инфраструктурата за изкуствен интелект са сред най-енергоемките технологични инвестиции, което превръща наличието на достатъчно електроенергия, надеждна мрежа и възможност за бързо присъединяване в ключови фактори при избора на държава за инвестиция.

„Предлагаме нещо, което вече е изчерпано в много от развитите държави, когато говорим за центрове за изкуствен интелект и съхранение на данни. Предлагаме все още излишъци от енергия, и то все повече зелена енергия. Предлагаме условия, а България вече е лидер, между другото, по батерии за съхранение на електрическа енергия в Европа. Това се разви изключително бързо, но капацитетът е още по-голям и аз мисля, че тук с Tesla ще можем да направим следващия пробив. Но това, което предлагаме, е излишък от енергия, стабилна мрежа и най-важното – голяма скорост за присъединяване“, заяви Радев.

Премиерът разкри, че вече се водят разговори с компании от развити държави, които проучват възможността да изградят големи мощности за изкуствен интелект в България.

„Водим разговори с компании, които искат именно тук в България да правят големи фабрики за изкуствен интелект. И аз ги питам: "Добре, защо точно в България? Защо не си го направите при вас?" Те признават, че проблемът е сериозен и отговарят: "При нас трябва да чакаме 5 години за присъединяване, а и възможностите вече са изчерпани." Така че аз се надявам, че с нашата не просто активна, а агресивна политика, която водим като правителство, в скоро време ще успеем да привлечем огромни инвестиции във върховите технологии, които ще определят индустриите на бъдещето и България ще бъде важна част от този процес“, каза Радев.

Според него икономическият ефект от подобни инвестиции не трябва да се измерва единствено чрез потреблението и продажбата на електроенергия. Целта е около големите технологични мощности да възникне по-широка екосистема от компании, научни звена, специалисти и образователни структури.

„И най-важното – от какво ще печелим, не само от продажба на енергийна енергия. Около тези центрове ще се изгради една силна екосистема за най-високите технологии. А това ще има ефект и върху образованието, защото тук осъществяваме силен транзит със САЩ“, заяви министър-председателят.

Големите инфраструктурни проекти

Паралелно с високите технологии кабинетът възнамерява да привлече частен капитал и за изграждането на стратегическа инфраструктура. Радев посочи, че приключва обсъждането на предложен от правителството Закон за публично-частното партньорство, като целта е чрез частен капитал и концесии да се ускорят големи пътни и железопътни проекти.

Премиерът отправи и конкретен сигнал към американския бизнес, че водещи компании ще бъдат поканени да участват в бъдещите търгове.

„Ние ще поканим догодина наред с всички други български и световни компании, водещи американски фирми като Bechtel, които имат силно присъствие в Европа и изграждат стратегическа инфраструктура, да заповядат на търговете, които ще проведем в области като свързаност, магистрали, железопътни връзки, пристанища, летища и други“, заяви Радев.

Сред другите направления за разширяване на двустранните икономически отношения премиерът очерта енергетиката, космическите технологии, отбранителната индустрия, роботиката и полупроводниците. По думите му, България вече разполага с компании, които разработват и изнасят високотехнологично оборудване, включително роботи, използвани при производството на чипове.

Радев постави инвестиционната политика в контекста и на растящия стокообмен със САЩ, като заяви, че през миналата година той е нараснал с над 14%.

Заявката на кабинета е американското икономическо присъствие в България постепенно да се разширява отвъд традиционните сфери на енергетиката и отбраната към технологиите, които ще определят следващия етап от индустриалното развитие – изкуствен интелект, големи центрове за данни, полупроводници, роботика и високотехнологични производства.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    16 1 Отговор
    Това не са инвестиции, а още повече заробване!

    10:39 21.09.2026

  • 2 Тези негодяи

    13 3 Отговор
    Разпродават България на Тръмп и Путин. Снишават се, като безгръбначни пред тях. Ние сме европейска България!

    10:40 21.09.2026

  • 3 Време

    9 5 Отговор
    разделно с войника и регресивните му вредители ! Човекът на Кремъл !

    10:40 21.09.2026

  • 4 Хмм

    12 2 Отговор
    Този е красив умен като Бай Тошо, но пък е истински турист.

    Обикаля света и ръси лозунги.

    Коментиран от #23

    10:42 21.09.2026

  • 5 ВИЖТЕ СНИМКАТА

    11 1 Отговор
    БАЙ ТОШО Е ЖИВ!

    ЖИВ Е КАЗВАМ ВИ!

    10:43 21.09.2026

  • 6 честен ционист

    14 1 Отговор
    Време е Ганчо да плаща двойно за ток и вода.

    10:43 21.09.2026

  • 7 гони еврея на далеч

    11 0 Отговор
    и без това ни скубят във всичко

    10:43 21.09.2026

  • 8 456

    9 1 Отговор
    Ако искате качествени инвестиции в AI потърсете китайците. Сащисаните нямат този капацитет.

    10:44 21.09.2026

  • 9 Радев събуди се

    9 1 Отговор
    на следващи избори ще ме принудиш да гласувам за коцето

    Коментиран от #16

    10:44 21.09.2026

  • 10 честен ционист

    11 1 Отговор
    Централата на Skynet ще е до Плевен. Дядо Иван (Джон Конър) пак ще спасява Ганчо.

    10:45 21.09.2026

  • 11 Борбата със олигархията и прокоратурата

    8 3 Отговор
    Баба алино пък помилваме дилари и пускаме готвачи на фентанил на свобода. Цените щели сме да овладяваме и куп други лъжи. Абе вие нямате никаква достоверност. Пълна липса на доверие Радев и Демерджиев!

    10:47 21.09.2026

  • 12 Само че

    6 1 Отговор
    Румба, Мицотакис те изпревари. Инвестициите са в Гърция.
    На мястото на лигнитните мини край град Козани, Северна Гърция, ще бъде изграден един от най-големите центрове за данни в Европа, пише в публикация на Блумбърг, цитирана от гръцката телевизия Скай.

    Инвестицията е планирана от гръцката национална електрическа компания ДЕИ, а стойността ѝ се оценява на 5,8 млрд. евро. Целта е добивът на лигнитни въглища да бъде заменен с технологичен център и производство на чиста енергия.

    Коментиран от #21

    10:50 21.09.2026

  • 13 Ива

    3 1 Отговор
    Ехааа! Да бе ,верваме ти ,че някой мисли за нас !Не желая никакви американски инвестиции
    !

    10:52 21.09.2026

  • 14 пффф

    4 1 Отговор
    Освен военни самолети , тука едвали нещо друго ще кацне. Разсипахте я таз държава. Европейска държава с африкански доходи.

    10:54 21.09.2026

  • 15 14/88

    7 1 Отговор
    днес дейта центрове
    утре цели центрове

    10:57 21.09.2026

  • 16 Аз предлагам

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Радев събуди се":

    на 25 избори две в едно

    11:00 21.09.2026

  • 17 Анонимен

    3 3 Отговор
    Радев защо изгони германските инвеститори Кой иска да е партньор с прорускика като теб Оставка си Не на радевият олигархичен червен модел оставка

    11:00 21.09.2026

  • 18 Жожи

    2 1 Отговор
    Аз съм привикнал на тъмно и студено, но бих се радвал да видя тия с май басите като дойде тъмното и студеното.

    11:12 21.09.2026

  • 19 Кую

    3 0 Отговор
    Триморски кретен.

    11:16 21.09.2026

  • 20 Αлфа Bълкът

    3 1 Отговор
    Какво ви говореше старият Вълк, ама не го слушахте. От всички, Бойко, Асен, Шиши, Кирчо – Радев е най-малко русофил и е най-зависим от САЩ.

    11:18 21.09.2026

  • 21 Гожи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само че":

    Това лято гърците купуваха ел енергия от България. Не е достатъчно да имаш панели и перки, като онзи малкия на покрива.

    11:20 21.09.2026

  • 22 Пипи

    5 0 Отговор
    Мунчо върти зaднuk на вси страни. Pъcu небuвaлuцu. Важно е, далавеpkaта да върви. Борим ли олигархията и мутрите дpyгapю Kpaдeв???

    11:21 21.09.2026

  • 23 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Той ИИ си е едно недонносче . ....

    Коментиран от #27

    11:21 21.09.2026

  • 24 Я по сериозно!

    5 1 Отговор
    Всички се опитват да се оттеглят от обвързаност с Русия и САЩ, а ние сме насочили поглед точно към тях. За трети път ли ще залагаме на куция кон, както през ПСВ и ВСВ?

    11:21 21.09.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Този човек става все по-малоумен!!!
    Да погледне каква вълна от недоволство залива САЩ срещу дата центровете!!! после да предлага България за такива!

    Да трябва ни един-два които да покриват родните нужди, но те трябва да са и наши! Не американски!

    11:25 21.09.2026

  • 26 Гнидко Магнитков

    2 0 Отговор
    Радев е по послушен и изпълнителен и от Жиката,браво...браво така се управлява сто години.

    11:30 21.09.2026

  • 27 Точно!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Комм":

    Една малко по усъвършенствана търсачка, най вече в глобалната или някоя корпоративна мрежа на голяма фирма, с елементи на разсъждение и анализ. При това винаги формира мнението си не според всичките източници в мрежата, а ползва избирателно елементи само от определени източници по някаква тема, които са така програмирани, че да излизат на първи позиции при търсене. Основен източник на информация са социалните мрежи и предварително манипулирани сайтове с пропагандна или заблуждаваща информация.

    11:30 21.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Джихади Йово

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Джихади Йово":

    Центровете за данни са огромен консуматор на електричество и вода, а реално това, което произвеждат са съхранение и операции с данни, които служат изцяло на компаниите собственици. Компаниите собственици ще и плащат колктоо намерят за добре, а Българите ще са лишени от тези количества вода и електроенергия. Проклевам те Муньо! В мъки да си отидеш!

    11:34 21.09.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор
    Радев добре си помисли за дейта центровете. Ще оставиш страната без ток, заради поредната измама наречена ИИ.

    11:36 21.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.