Радев: Време е за американски инвестиции в AI и дейта центрове

България ще се стреми да привлече мащабни американски инвестиции в центрове за данни, фабрики за изкуствен интелект, роботика, мехатроника и производство на полупроводници. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на бизнес закуска с членове на Американската търговска камара в България.
В основата на икономическата политика на правителството премиерът постави промяната на досегашния модел на развитие и преминаването към икономика с по-висока производителност и добавена стойност.
„Ние искаме да сменим модела на икономическо развитие. Това е нашата голяма, стратегическа цел. Необходим е ускорен икономически растеж, базиран на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата в България, на инвестиционния климат, на създаване на условия за повишена икономическа активност“, заяви Радев.
Според премиера следващата стъпка в икономическите отношения със САЩ трябва да бъде навлизането на американски капитал във високотехнологични производства и инфраструктура.
Целта е да се задълбочават и разширяват отношенията със САЩ в различни сфери. "Ясно е, че е време в България да дойдат американски инвестиции в областта на фабриките за изкуствен интелект, на дейта центровете с голям капацитет, на роботика, мехатроника, полупроводници. Вече имаме всички предпоставки да реализираме тези вложения“, каза министър-председателят.
Енергията като коз за центровете за данни
Като едно от основните конкурентни предимства на България за привличането на подобни инвестиции Радев посочи енергийния сектор. Големите центрове за данни и инфраструктурата за изкуствен интелект са сред най-енергоемките технологични инвестиции, което превръща наличието на достатъчно електроенергия, надеждна мрежа и възможност за бързо присъединяване в ключови фактори при избора на държава за инвестиция.
„Предлагаме нещо, което вече е изчерпано в много от развитите държави, когато говорим за центрове за изкуствен интелект и съхранение на данни. Предлагаме все още излишъци от енергия, и то все повече зелена енергия. Предлагаме условия, а България вече е лидер, между другото, по батерии за съхранение на електрическа енергия в Европа. Това се разви изключително бързо, но капацитетът е още по-голям и аз мисля, че тук с Tesla ще можем да направим следващия пробив. Но това, което предлагаме, е излишък от енергия, стабилна мрежа и най-важното – голяма скорост за присъединяване“, заяви Радев.
Премиерът разкри, че вече се водят разговори с компании от развити държави, които проучват възможността да изградят големи мощности за изкуствен интелект в България.
„Водим разговори с компании, които искат именно тук в България да правят големи фабрики за изкуствен интелект. И аз ги питам: "Добре, защо точно в България? Защо не си го направите при вас?" Те признават, че проблемът е сериозен и отговарят: "При нас трябва да чакаме 5 години за присъединяване, а и възможностите вече са изчерпани." Така че аз се надявам, че с нашата не просто активна, а агресивна политика, която водим като правителство, в скоро време ще успеем да привлечем огромни инвестиции във върховите технологии, които ще определят индустриите на бъдещето и България ще бъде важна част от този процес“, каза Радев.
Според него икономическият ефект от подобни инвестиции не трябва да се измерва единствено чрез потреблението и продажбата на електроенергия. Целта е около големите технологични мощности да възникне по-широка екосистема от компании, научни звена, специалисти и образователни структури.
„И най-важното – от какво ще печелим, не само от продажба на енергийна енергия. Около тези центрове ще се изгради една силна екосистема за най-високите технологии. А това ще има ефект и върху образованието, защото тук осъществяваме силен транзит със САЩ“, заяви министър-председателят.
Големите инфраструктурни проекти
Паралелно с високите технологии кабинетът възнамерява да привлече частен капитал и за изграждането на стратегическа инфраструктура. Радев посочи, че приключва обсъждането на предложен от правителството Закон за публично-частното партньорство, като целта е чрез частен капитал и концесии да се ускорят големи пътни и железопътни проекти.
Премиерът отправи и конкретен сигнал към американския бизнес, че водещи компании ще бъдат поканени да участват в бъдещите търгове.
„Ние ще поканим догодина наред с всички други български и световни компании, водещи американски фирми като Bechtel, които имат силно присъствие в Европа и изграждат стратегическа инфраструктура, да заповядат на търговете, които ще проведем в области като свързаност, магистрали, железопътни връзки, пристанища, летища и други“, заяви Радев.
Сред другите направления за разширяване на двустранните икономически отношения премиерът очерта енергетиката, космическите технологии, отбранителната индустрия, роботиката и полупроводниците. По думите му, България вече разполага с компании, които разработват и изнасят високотехнологично оборудване, включително роботи, използвани при производството на чипове.
Радев постави инвестиционната политика в контекста и на растящия стокообмен със САЩ, като заяви, че през миналата година той е нараснал с над 14%.
Заявката на кабинета е американското икономическо присъствие в България постепенно да се разширява отвъд традиционните сфери на енергетиката и отбраната към технологиите, които ще определят следващия етап от индустриалното развитие – изкуствен интелект, големи центрове за данни, полупроводници, роботика и високотехнологични производства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
10:39 21.09.2026
2 Тези негодяи
10:40 21.09.2026
3 Време
10:40 21.09.2026
4 Хмм
Обикаля света и ръси лозунги.
Коментиран от #23
10:42 21.09.2026
5 ВИЖТЕ СНИМКАТА
ЖИВ Е КАЗВАМ ВИ!
10:43 21.09.2026
6 честен ционист
10:43 21.09.2026
7 гони еврея на далеч
10:43 21.09.2026
8 456
10:44 21.09.2026
9 Радев събуди се
Коментиран от #16
10:44 21.09.2026
10 честен ционист
10:45 21.09.2026
11 Борбата със олигархията и прокоратурата
10:47 21.09.2026
12 Само че
На мястото на лигнитните мини край град Козани, Северна Гърция, ще бъде изграден един от най-големите центрове за данни в Европа, пише в публикация на Блумбърг, цитирана от гръцката телевизия Скай.
Инвестицията е планирана от гръцката национална електрическа компания ДЕИ, а стойността ѝ се оценява на 5,8 млрд. евро. Целта е добивът на лигнитни въглища да бъде заменен с технологичен център и производство на чиста енергия.
Коментиран от #21
10:50 21.09.2026
13 Ива
!
10:52 21.09.2026
14 пффф
10:54 21.09.2026
15 14/88
утре цели центрове
10:57 21.09.2026
16 Аз предлагам
До коментар #9 от "Радев събуди се":на 25 избори две в едно
11:00 21.09.2026
17 Анонимен
11:00 21.09.2026
18 Жожи
11:12 21.09.2026
19 Кую
11:16 21.09.2026
20 Αлфа Bълкът
11:18 21.09.2026
21 Гожи
До коментар #12 от "Само че":Това лято гърците купуваха ел енергия от България. Не е достатъчно да имаш панели и перки, като онзи малкия на покрива.
11:20 21.09.2026
22 Пипи
11:21 21.09.2026
23 Комм
До коментар #4 от "Хмм":Той ИИ си е едно недонносче . ....
Коментиран от #27
11:21 21.09.2026
24 Я по сериозно!
11:21 21.09.2026
25 ДрайвингПлежър
Да погледне каква вълна от недоволство залива САЩ срещу дата центровете!!! после да предлага България за такива!
Да трябва ни един-два които да покриват родните нужди, но те трябва да са и наши! Не американски!
11:25 21.09.2026
26 Гнидко Магнитков
11:30 21.09.2026
27 Точно!
До коментар #23 от "Комм":Една малко по усъвършенствана търсачка, най вече в глобалната или някоя корпоративна мрежа на голяма фирма, с елементи на разсъждение и анализ. При това винаги формира мнението си не според всичките източници в мрежата, а ползва избирателно елементи само от определени източници по някаква тема, които са така програмирани, че да излизат на първи позиции при търсене. Основен източник на информация са социалните мрежи и предварително манипулирани сайтове с пропагандна или заблуждаваща информация.
11:30 21.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Джихади Йово
До коментар #28 от "Джихади Йово":Центровете за данни са огромен консуматор на електричество и вода, а реално това, което произвеждат са съхранение и операции с данни, които служат изцяло на компаниите собственици. Компаниите собственици ще и плащат колктоо намерят за добре, а Българите ще са лишени от тези количества вода и електроенергия. Проклевам те Муньо! В мъки да си отидеш!
11:34 21.09.2026
30 Анонимен
11:36 21.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.