Американците загубиха рекордна сума заради киберпрестъпления

7 Април, 2026 15:47 816 2

Загубите за 2025 година възлизат на 20.9 милиарда долара

Американците загубиха рекордна сума заради киберпрестъпления - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Гражданите на САЩ са загубили рекордните 20,9 млрд. USD от киберпрестъпления през 2025 г., с 4 млрд. USD повече спрямо 2024 г., се посочва в доклад на Центъра за докладване на киберпрестъпления на ФБР.

Гражданите над 50-годишна възраст страдат най-много от киберпрестъпления, губейки над 10 млрд. USD. Това се дължи отчасти на по-ниските нива на компютърна грамотност и осведоменост за цифровите измами. Лицата под 30-годишна възраст са загубили общо 630 млн. USD до края на 2025 г.

ФБР също така отбелязва, че миналата година, е била рекордна година за оплаквания от цифрови измами, като гражданите са се свързали с центъра за докладване на киберпрестъпления над 1 милион пъти. Най-честото оплакване сред американците е било разпространението на фишинг връзки по имейл, с близо 200 000 случая. Други 67 000 жалби са свързани с хакнати лични бази данни, 32 000 са свързани с фалшиви правителствени обжалвания и 18 000 са свързани с хакнати банкови сметки.

Отбелязва се също, че приблизително 11 млрд. USD загуби са причинени от използването на криптовалута. Агенцията добави още, че 22 000 случая на цифрови измами са свързани с използването на технологии за изкуствен интелект.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Окрадоха петрол и злато, ще се оправят

    15:51 07.04.2026

  • 2 кравар да си

    0 0 Отговор
    Доказано най-пpoстите двукраки на Земята!

    18:00 07.04.2026