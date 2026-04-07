Американците загубиха рекордна сума заради киберпрестъпления

Гражданите на САЩ са загубили рекордните 20,9 млрд. USD от киберпрестъпления през 2025 г., с 4 млрд. USD повече спрямо 2024 г., се посочва в доклад на Центъра за докладване на киберпрестъпления на ФБР.

Гражданите над 50-годишна възраст страдат най-много от киберпрестъпления, губейки над 10 млрд. USD. Това се дължи отчасти на по-ниските нива на компютърна грамотност и осведоменост за цифровите измами. Лицата под 30-годишна възраст са загубили общо 630 млн. USD до края на 2025 г.

ФБР също така отбелязва, че миналата година, е била рекордна година за оплаквания от цифрови измами, като гражданите са се свързали с центъра за докладване на киберпрестъпления над 1 милион пъти. Най-честото оплакване сред американците е било разпространението на фишинг връзки по имейл, с близо 200 000 случая. Други 67 000 жалби са свързани с хакнати лични бази данни, 32 000 са свързани с фалшиви правителствени обжалвания и 18 000 са свързани с хакнати банкови сметки.

Отбелязва се също, че приблизително 11 млрд. USD загуби са причинени от използването на криптовалута. Агенцията добави още, че 22 000 случая на цифрови измами са свързани с използването на технологии за изкуствен интелект.