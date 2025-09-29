Новини
Над 2400 фирми кандидатстваха за евросредства за дигитализация

29 Септември, 2025 10:45 463 2

  • дигитализация-
  • онлайн магазини-
  • киберсигурност

Микро- и малки предприятия ще получат между 5 000 и 50 000 лв. за ERP и CRM системи, онлайн магазини, киберсигурност и подобряване на логистични процеси

Над 2400 фирми кандидатстваха за евросредства за дигитализация - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 2400 фирми кандидатстваха в Министерството на иновациите и растежа за европейски средства за дигитализация. Проектните предложения се подаваха до 26 септември 2025 г. по процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Заявената безвъзмездна финансова помощ е в общ размер на 87,6 млн. лв. Това е с почти 8 млн. лв. повече от бюджета на мярката.

Фирмите можеха да кандидатстват за между 5 000 лв. и 50 000 лв., с които да въвеждат ИКТ услуги и решения - за създаване на онлайн магазини и за подобряване на киберсигурността и сигурността на данните. Oдобрените предприятия ще могат да инвестират още в системи за управление на ресурсите, такива за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи) и др. Ще се финансират и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Очаква се оценката на подадените проекти да стартира в началото на октомври. След приключването ѝ ще бъдат публикувани списъци с одобрените кандидати и ще стартира процесът по сключване на договорите за финансиране.

Министерството организира онлайн информационни дни по процедурата, в които се включиха стотици фирми. Експертите на МИР дадоха подробни разяснения за кандидатстването, документите и възможностите за финансиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 17 Отговор
    Стармър каза оня ден, че без Цифрово АйДи никой няма да може да работи във Великобритания и този, който няма подлежи на депортация като във филма Децата на хората 2006. Депортираните във фоилма ги караха във Франция. В случая с България, депортираните ще са посока РФ - около 80%.

    10:47 29.09.2025

  • 2 Божеее , Боже

    0 1 Отговор
    Пази ни от руската дегилизация

    10:57 29.09.2025