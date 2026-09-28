Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще посети Хасково и Кърджали. В Хасково той ще се срещне с областния управител Тодор Иванов и с кметове от района в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

Преди срещата Шишков ще инспектира изпълнението на проект за основен ремонт и благоустрояване на художествената галерия „Атанас Шаренков“. В публикуваната информация не са посочени стойността на проекта, срокът за изпълнение и точният етап на строителните дейности.

По-късно през деня министърът ще проведе среща по инициативата „Регионите говорят“ и в Кърджали. На разговорите ще присъстват изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ Венелин Шъков и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се във фокуса да бъдат въпроси от регионалното развитие и ВиК инфраструктурата, но конкретен дневен ред не е обявен.

Източници: БНР Новините