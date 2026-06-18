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По 400 евро ще струва на всеки един германец енергийната криза в резултат на конфликта в Иран

По 400 евро ще струва на всеки един германец енергийната криза в резултат на конфликта в Иран

18 Юни, 2026 16:07 413 5

  • германия-
  • енергетика-
  • плащане-
  • криза-
  • иран

Това е частта от доходите им, която германските граждани ще трябва да платят за увеличената цена на енергията,

По 400 евро ще струва на всеки един германец енергийната криза в резултат на конфликта в Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Енергийната криза, причинена от конфликта в Иран, ще струва на Германия общо 34 млрд. EUR тази и следващата година, според вестник Süddeutsche Zeitung, позовавайки се на оценки на Института за икономически изследвания в Мюнхен (Ifo).

Средно всеки германец ще загуби 400 евро поради ценовия шок, причинен от конфликта в Иран. Това е частта от доходите им, която германските граждани ще трябва да платят за увеличената цена на енергията, внесена от чужбина.

Ifo приема, че инфлацията ще бъде 2,9% през 2026 г. и ще остане на 2,7% през 2027 г.


Германия
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  • 1 Умножете

    3 0 Отговор
    По 20 милиона амуджи, на които всекият германец ще ги подари., щото и там като тук са особено ценни при гласуване

    16:15 18.06.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Браво! Да живей димукрацията!

    16:26 18.06.2026

  • 3 дядото

    2 0 Отговор
    така е. едни забъркват кризите,други плащат за тях,а трети стават още по-богати

    16:51 18.06.2026

  • 4 Хм...

    0 0 Отговор
    На нас колко ни струва Боташ?

    16:53 18.06.2026

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Ма това на месец или въобще? Щото аз само от гориво правя по 250-300 евро отгоре.

    17:14 18.06.2026