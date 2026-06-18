По 400 евро ще струва на всеки един германец енергийната криза в резултат на конфликта в Иран

Енергийната криза, причинена от конфликта в Иран, ще струва на Германия общо 34 млрд. EUR тази и следващата година, според вестник Süddeutsche Zeitung, позовавайки се на оценки на Института за икономически изследвания в Мюнхен (Ifo).
Средно всеки германец ще загуби 400 евро поради ценовия шок, причинен от конфликта в Иран. Това е частта от доходите им, която германските граждани ще трябва да платят за увеличената цена на енергията, внесена от чужбина.
Ifo приема, че инфлацията ще бъде 2,9% през 2026 г. и ще остане на 2,7% през 2027 г.
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