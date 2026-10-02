Пътната обстановка: интензивен трафик към Турция

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. На границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. По направлението към Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, и товарни автомобили. „Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили“, посочва Главна дирекция „Гранична полиция“.

Ограничения по пътищата

Сред действащите ограничения по републиканската мрежа е участъкът от път III-109 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700. Дясната лента в посока Мелник е ограничена заради свличане на скална маса, движението се извършва в лявата лента, а скоростта е ограничена до 30 км/ч.

В Родопите по път II-58 Хасково – Кърджали – Габрово при км 4+100 до км 4+760 автомобилите преминават в една лента заради активирало се свлачище. Ограничението е сигнализирано с пътни знаци.

Ремонтни дейности продължават по път II-56 Павел баня – Турия – Пловдив, където движението се извършва в една лента на отделни места, както и по път II-66 Стара Загора – Подслон в участъка от км 39+000 до км 58+000. По път II-74 Търговище – Дралфа от км 27+270 до км 30+000 движението се регулира поетапно в една лента. Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава водачите да спазват временната сигнализация и ограниченията на скоростта.

Пожари и проверки на Пътна полиция

За последното отчетено денонощие звената на пожарната са реагирали на 149 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 106 пожара, като 14 са били с преки материални щети. Регистрирани са и 40 спасителни дейности и помощни операции, пет от които при катастрофи. При пожарите е пострадал един гражданин.

В рамките на специализираната полицейска операция са проверени 17 364 моторни превозни средства и 20 989 водачи и пътници. Съставени са 4797 фиша и 324 акта. Установени са 14 водачи, управлявали след употреба на алкохол, както и петима, засечени след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Условията в планините

Във високите части условията са променливи. На връх Ботев са отчетени минус 4 градуса, преминаваща мъгла и силен вятър. На Алеко температурата е 2 градуса при ясно време и слаб вятър, а в Боровец – 5 градуса, ясно време и тих вятър. За високите части на Стара планина ПСС отчита липса на валежи, но видимостта може да се променя заради мъглата.

ПСС не е публикувала данни за лавинна опасност за тези райони. Туристите трябва да съобразят маршрута и екипировката с ниските температури, силния вятър и възможната мъгла във високата планина.

Източници: БТА