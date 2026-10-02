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ЕК започна процедура срещу Испания заради електромрежата
  Тема: Енергийна трансформация

ЕК започна процедура срещу Испания заради електромрежата

2 Октомври, 2026 06:39, обновена 2 Октомври, 2026 06:41 803 4

  • испания-
  • европейска комисия-
  • електропреносна мрежа-
  • енергийна криза-
  • педро санчес

Мадрид има два месеца да представи актуализиран план за реакция при мащабни аварии и енергийни кризи.

ЕК започна процедура срещу Испания заради електромрежата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия започна наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуализиран план за готовност при рискове в електроенергийния сектор. Брюксел е изпратил официално уведомително писмо до испанските власти, които разполагат с два месеца за отговор.

Испания е трябвало да уведоми Комисията за новия си план до 5 януари 2026 г., но срокът е изтекъл без представяне на документа. Плановете трябва да се приемат и публикуват на всеки четири години съгласно правилата на Европейския съюз.

Какво трябва да съдържа планът

Актуализираният документ трябва да описва мерките за предотвратяване, подготовка и ограничаване на последиците от електроенергийни кризи. Сред възможните рискове са екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво и кибератаки.

„Електроенергийните кризи често имат трансграничен ефект“, подчертава Европейската комисия. Затова плановете се основават на национални и регионални сценарии и трябва да предвиждат координация между държавите, включително насочване на електроенергията към най-засегнатите райони.

Процедурата започва след изтичането на срока

Изискването към Испания придобива допълнителна тежест след мащабния срив на електрозахранването през пролетта на 2026 г., когато около 99% от територията на страната остана без ток. Испанското правителство, оглавявано от Педро Санчес, не е изпратило новите разпоредби в рамките на определения срок.

Ако отговорът на Мадрид не бъде оценен като задоволителен, Европейската комисия може да премине към следващ етап и да изпрати мотивирано становище. Процедурата не е насочена само към Испания: уведомителни писма за липсващи планове са изпратени и на Франция, а на Белгия е изпратено допълнително писмо.

Източници: БНР Новините


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    е просто неизбежен.

    06:46 02.10.2026

  • 2 Иде

    7 2 Отговор
    Ябават се с Испания и ще има Еспанзит Брекзит.

    07:00 02.10.2026

  • 3 факуса

    0 0 Отговор
    почват нашата система 4 4 2,4 има ток 4 няма 2 има и така каза си тежката дума урсула

    Коментиран от #4

    08:04 02.10.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "факуса":

    Това в България да има режим на тока и да прилича на дискотека беше точно ВАШАТА Система при Живков.Отдавна в страната ни е наложена НАШАТА система на Евроатлантизъм,при която думата "Режим" е мръса дума.

    08:18 02.10.2026

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