ЕК започна процедура срещу Испания заради електромрежата

Европейската комисия започна наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуализиран план за готовност при рискове в електроенергийния сектор. Брюксел е изпратил официално уведомително писмо до испанските власти, които разполагат с два месеца за отговор.
Испания е трябвало да уведоми Комисията за новия си план до 5 януари 2026 г., но срокът е изтекъл без представяне на документа. Плановете трябва да се приемат и публикуват на всеки четири години съгласно правилата на Европейския съюз.
Какво трябва да съдържа планът
Актуализираният документ трябва да описва мерките за предотвратяване, подготовка и ограничаване на последиците от електроенергийни кризи. Сред възможните рискове са екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво и кибератаки.
„Електроенергийните кризи често имат трансграничен ефект“, подчертава Европейската комисия. Затова плановете се основават на национални и регионални сценарии и трябва да предвиждат координация между държавите, включително насочване на електроенергията към най-засегнатите райони.
Процедурата започва след изтичането на срока
Изискването към Испания придобива допълнителна тежест след мащабния срив на електрозахранването през пролетта на 2026 г., когато около 99% от територията на страната остана без ток. Испанското правителство, оглавявано от Педро Санчес, не е изпратило новите разпоредби в рамките на определения срок.
Ако отговорът на Мадрид не бъде оценен като задоволителен, Европейската комисия може да премине към следващ етап и да изпрати мотивирано становище. Процедурата не е насочена само към Испания: уведомителни писма за липсващи планове са изпратени и на Франция, а на Белгия е изпратено допълнително писмо.
Източници: БНР Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разпадът на ЕС
06:46 02.10.2026
2 Иде
07:00 02.10.2026
3 факуса
Коментиран от #4
08:04 02.10.2026
4 оня с коня
До коментар #3 от "факуса":Това в България да има режим на тока и да прилича на дискотека беше точно ВАШАТА Система при Живков.Отдавна в страната ни е наложена НАШАТА система на Евроатлантизъм,при която думата "Режим" е мръса дума.
08:18 02.10.2026