ЕК започна процедура срещу Испания заради електромрежата

Европейската комисия започна наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуализиран план за готовност при рискове в електроенергийния сектор. Брюксел е изпратил официално уведомително писмо до испанските власти, които разполагат с два месеца за отговор.

Испания е трябвало да уведоми Комисията за новия си план до 5 януари 2026 г., но срокът е изтекъл без представяне на документа. Плановете трябва да се приемат и публикуват на всеки четири години съгласно правилата на Европейския съюз.

Какво трябва да съдържа планът

Актуализираният документ трябва да описва мерките за предотвратяване, подготовка и ограничаване на последиците от електроенергийни кризи. Сред възможните рискове са екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво и кибератаки.

„Електроенергийните кризи често имат трансграничен ефект“, подчертава Европейската комисия. Затова плановете се основават на национални и регионални сценарии и трябва да предвиждат координация между държавите, включително насочване на електроенергията към най-засегнатите райони.

Процедурата започва след изтичането на срока

Изискването към Испания придобива допълнителна тежест след мащабния срив на електрозахранването през пролетта на 2026 г., когато около 99% от територията на страната остана без ток. Испанското правителство, оглавявано от Педро Санчес, не е изпратило новите разпоредби в рамките на определения срок.

Ако отговорът на Мадрид не бъде оценен като задоволителен, Европейската комисия може да премине към следващ етап и да изпрати мотивирано становище. Процедурата не е насочена само към Испания: уведомителни писма за липсващи планове са изпратени и на Франция, а на Белгия е изпратено допълнително писмо.

Източници: БНР Новините