Пилотите на катастрофиралия самолет на Amazon не са получили данни за вятъра при кацането

Пилотите на товарния самолет Boeing 767, изпълнявал полет за Amazon, не са получили информация за посоката и скоростта на вятъра при кацането на международното летище в Маями. Това се посочва в предварителния доклад на Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ.

Самолетът на авиокомпанията 21 Air е катастрофирал на 6 септември, след като не е успял да спре в рамките на писта 30, излязъл е от нея и е ударил автомобили. При инцидента са загинали петима души. Полетът е бил от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями.

Диспечерът не е предал данните за вятъра

Според Националния съвет за безопасност на транспорта диспечерът е разрешил кацането, но не е съобщил на екипажа метеорологичните условия. Около четири минути по-рано същият диспечер е информирал друг самолет за южен вятър със скорост 19 възела и пориви до 22 възела.

В доклада се подчертава, че при наличие на попътен вятър правилата изискват при разрешение за кацане да бъдат съобщени „и посоката, и скоростта на вятъра“.

Самолетът е кацнал с висока скорост

Записите от кабината показват, че единият пилот е предупредил, че самолетът се движи прекалено бързо. Предупреждението е отправено около минута и 42 секунди преди кацането, след което са последвали и други забележки за скоростта. Отговорът на другия пилот не е бил постоянен, посочва Националният съвет за безопасност на транспорта.

В кабината са се чували автоматични сигнали за прекалено бързо снижаване и за опасно приближаване към терена. Самолетът е докоснал пистата със земна скорост около 158 възела, или приблизително 293 километра в час, на около 1143 метра след началото ѝ.

Пилот е поискал втори заход 15 секунди преди края на записа от кабинния диктофон. Данните от полетния записващ прибор показват кратък опит за увеличаване на тягата, последван от намаляване на мощността и повторно задействане на спирачките. Не е установено използване на спойлерите или реверсивната тяга.

Разследването продължава

Самолетът е бил 32-годишен Boeing 767-300, който преди това е превозвал пътници и е бил преустроен в товарен през юни 2016 г. След катастрофата Amazon е спряла временно използването на 21 Air.

Предварителният доклад описва последователността на събитията, но не прави окончателни изводи за причините за катастрофата. Националният съвет за безопасност на транспорта продължава да анализира записите от кабината, данните от полета, метеорологичните условия и действията на екипажа и диспечерските служби.

Източници: Ройтерс