Робърт Патинсън: „Трансформъри“ е кулминацията на 2000-те

Робърт Патинсън определи „Трансформъри“ на Майкъл Бей като кулминация на визуалния стил в киното от началото на 2000-те. Според актьора филмите от този период са се отличавали със свръхярки, наситени цветове и лъскава визия.
„В началото на 2000-те филмите имаха свръхярки, наситени цветове и наистина лъскав стил. Мисля, че всичко това достигна кулминацията си в „Трансформъри“, а след това сякаш приключи“, каза Патинсън. Цитатът е разпространен във връзка с новия филм „Праймтайм“, в който той изпълнява главната роля.
Коментарът е свързан с новия филм на A24
В „Праймтайм“ Патинсън играе телевизионния водещ Крис Хансен, познат като лице на предаването „Да хванеш хищник“. Филмът е продукция на A24 и излезе по кината на 25 септември 2026 г. Историята е вдъхновена от телевизионното предаване и от медийната култура в САЩ в началото на века.
Изказването на актьора насочва към специфичния облик на големите холивудски продукции от периода - наситени цветове, динамичен монтаж и визуални ефекти, превърнали се в отличителен белег на блокбъстърите от онова време.
Филмът на Майкъл Бей излиза през 2007 г.
„Трансформери“ излиза в САЩ на 3 юли 2007 г. Главната роля на Сам Уитуики е поверена на Шая Лабъф, а Меган Фокс играе Микаела Бейнс. Филмът е базиран на едноименната линия играчки на Hasbro и поставя началото на поредица от продукции за извънземни роботи, които се превръщат в автомобили.
Патинсън не участва във филма на Бей, но оценката му идва от позицията на актьор, който в „Праймтайм“ пресъздава телевизионна среда от същото десетилетие. Именно връзката с началото на 2000-те е поводът визуалният стил на „Трансформери“ да бъде посочен като пример за епохата.
Източник: РБК
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА