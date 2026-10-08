Рязко поскъпва превозът на нефт с големи танкери

Цената за превоз на голям танкер с американски нефт до Азия достигна 77 млн. USD, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на данни на Балтийската борса в Лондон. През 2025 г. средната стойност на същия маршрут е била 9,2 млн. USD.

При товар от 2 млн. барела сегашният фрахт означава допълнителен транспортен разход от около 38,5 USD на барел. Основните фючърси на петрола се търгуват около 100 долара за барел, което превръща логистиката в съществена част от крайната цена.

Ормузкият проток свива наличния танкерен флот

Промените в маршрутите за износ на нефт от Близкия изток удължават времето за доставка и фактически намаляват броя на танкерите, достъпни за нови курсове. Макар доставките в региона да са се възстановили частично през последните седмици, търговията остава по-сложна, отколкото преди войната с Иран.

Атаките срещу танкери в Ормузкия проток са се увеличили. Британската организация UK Maritime Trade Operations е регистрирала девет атаки от началото на октомври. За целия септември в Ормузкия проток и Персийския залив са отчетени 18 нападения.

Ръстът на риска повиши и дневните ставки по маршрута от Персийския залив до Китай. Те достигнаха рекордните 1,3 млн. USD на ден при средно близо 60 000 USD през 2025 г.

Петролът се продава по-евтино на някои пазари

На отделни пазари, сред които Западна Африка, продавачите са принудени да намаляват експортната цена на петрола, за да компенсират по-високите разходи за доставка.

На 5 октомври Амин Насер, главен изпълнителен директор на Saudi Aramco, заяви, че световните запаси, които могат да компенсират прекъсвания в снабдяването, са „пугающе малки“. Той предупреди, че ситуацията може да се влоши, ако корабоплаването през Ормузкия проток не бъде напълно възстановено.