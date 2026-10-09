Пълен резервоар с бензин или дизел стига до 83 - 95 евро

Пълен 50-литров резервоар с дизел в България струва близо 95 евро, а зареждането със стандартен бензин А-95 излиза средно около 83 евро. Данните за цените на горивата към 8 октомври показват, че дизелът се продава средно за 1,89 евро на литър, а бензинът - за 1,66 евро.

Разликата между двата вида гориво вече е 23 евроцента на литър. Така при зареждане на стандартен 50-литров резервоар дизелът излиза с 11,50 евро по-скъпо от бензина.

Средната цена на пропан-бутана е 0,60 евро, а метанът се продава за 1,49 евро за килограм.

Леко поевтиняване през последната седмица

Цените са се понижили незначително за седмица - бензинът с 0,6%, а дизелът с 0,5%. Това намаление обаче не компенсира поскъпването от септември. За последните 30 дни бензинът е поскъпнал с 5,7%, докато дизелът е увеличил цената си с 4,2%.

Сравнението с края на август показва сходна картина. Тогава средната цена на бензина е била 1,57 евро за литър, а на дизела - 1,81 евро. В резултат 50 литра бензин сега струват с около 4,50 евро повече, а същото количество дизел - с около 4 евро повече.

България остава под средните цени в ЕС

Въпреки увеличението България продължава да е сред страните в Европейския съюз с най-ниски цени на горивата. Бензинът у нас е около 17% под средното равнище за общността, а дизелът е близо 12% по-евтин от средната цена в ЕС. Данните са от седмичния бюлетин на Европейската комисия за цените на петролните продукти.

Петролът отново премина 100 долара

Натиск върху цените на бензиностанциите може да има през следващите дни, след като петролът сорт „Брент“ поскъпна до 104,28 долара за барел на 8 октомври. Ръстът беше отчетен на фона на опасения за нарушения в доставките и напрежение около петролните маршрути.

Движението на международните котировки не води автоматично до незабавна промяна на цените у нас, но при задържане на петрола над 100 долара може да се отрази върху стойността на бензина и дизела в следващите дни.