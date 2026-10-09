Новини
Бизнес »
Пълен резервоар с бензин или дизел стига до 83 - 95 евро

Пълен резервоар с бензин или дизел стига до 83 - 95 евро

9 Октомври, 2026 12:15 549 7

  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • петрол-
  • цени

50 литра бензин струват средно 83 евро, а същото количество дизел - близо 95 евро

Пълен резервоар с бензин или дизел стига до 83 - 95 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Пълен 50-литров резервоар с дизел в България струва близо 95 евро, а зареждането със стандартен бензин А-95 излиза средно около 83 евро. Данните за цените на горивата към 8 октомври показват, че дизелът се продава средно за 1,89 евро на литър, а бензинът - за 1,66 евро.

Разликата между двата вида гориво вече е 23 евроцента на литър. Така при зареждане на стандартен 50-литров резервоар дизелът излиза с 11,50 евро по-скъпо от бензина.

Средната цена на пропан-бутана е 0,60 евро, а метанът се продава за 1,49 евро за килограм.

Леко поевтиняване през последната седмица

Цените са се понижили незначително за седмица - бензинът с 0,6%, а дизелът с 0,5%. Това намаление обаче не компенсира поскъпването от септември. За последните 30 дни бензинът е поскъпнал с 5,7%, докато дизелът е увеличил цената си с 4,2%.

Сравнението с края на август показва сходна картина. Тогава средната цена на бензина е била 1,57 евро за литър, а на дизела - 1,81 евро. В резултат 50 литра бензин сега струват с около 4,50 евро повече, а същото количество дизел - с около 4 евро повече.

България остава под средните цени в ЕС

Въпреки увеличението България продължава да е сред страните в Европейския съюз с най-ниски цени на горивата. Бензинът у нас е около 17% под средното равнище за общността, а дизелът е близо 12% по-евтин от средната цена в ЕС. Данните са от седмичния бюлетин на Европейската комисия за цените на петролните продукти.

Петролът отново премина 100 долара

Натиск върху цените на бензиностанциите може да има през следващите дни, след като петролът сорт „Брент“ поскъпна до 104,28 долара за барел на 8 октомври. Ръстът беше отчетен на фона на опасения за нарушения в доставките и напрежение около петролните маршрути.

Движението на международните котировки не води автоматично до незабавна промяна на цените у нас, но при задържане на петрола над 100 долара може да се отрази върху стойността на бензина и дизела в следващите дни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    5 2 Отговор
    €95 = 950kWh на нощна тарифа. 950/13,5100 = 7037km с тостера и нито секунда на станция в ежедневието!

    12:20 09.10.2026

  • 2 Профил на Радевия избирател

    8 3 Отговор
    Преди изборите нашио реве кат магаре, вика: "Радев ше ни опрай ! Ше върне лева, ше излОви олигарсите, ше вкара пеДроханците у затвора ! Ше дигне заплатите, ше бутне цените У магазина, ше има еФтина гаС, еФтина нафта… ИзбЕре Радев, на него изобщо не му дреме за лева, пие си питието с Гергов, по случая "Петрохан" настане неловко мълчание, на нашиО му намАлат и без тва минималната заплата дето зима, турат му данък даже и на ваЛчерите... цените у магазина скочат тройно, дигнат цената на винетката с 30%, дигнат му данъка на панелката дето му е наследство от дЕдо му със 100%, цената на нафтата се дигне двойно, радевия гълъП земе та му тури глоба заради 10-те литра рИкия от братчеда...нашио сЕди, гледа тъпо, мига на парцали, мълчи, нищо не казва...

    12:24 09.10.2026

  • 3 който има възможност

    4 3 Отговор
    да минава на ток, ше остане доволен

    Коментиран от #4

    12:27 09.10.2026

  • 4 електро фен

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "който има възможност":

    Повече от година съм доволен.

    12:32 09.10.2026

  • 5 ПОМНЯ ВРЕМЕТО!

    2 3 Отговор
    Помня времето, когато бензин 86 октана /имаше такъв/ струваше 25 стотинки литъра. Москвича с 40 литра резервоар се пълнеше с цели 10 лева. Това бяха повече от две нормални надници /след данъци/. ГОворим за 1970 година, когато заплата чисто 150 лева минаваше за голяма! Сега гледам малко по-евтино от гледна точка на надниците, да не говорим за октановото число!!!

    Коментиран от #6

    12:44 09.10.2026

  • 6 Нищо не помниш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПОМНЯ ВРЕМЕТО!":

    През 1984 зареждах А93 на 0,26 лв, а заплатата като муфаджия (вързвах телефонни кабели) ми беше 210 лв.

    Коментиран от #7

    13:15 09.10.2026

  • 7 НЕ СИ ВИНОВЕН, ЧЕ СИ ГЛУ…ПАВ!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо не помниш":

    А бе сладур, аз пиша за цените 1970 г а ти твърдиш нещо, което просто не е вярно!!!Като не вярваш на мен напиши в НЕТА “цени на бензина 1984 г” и ще видиш, че в посочената година отвратителният /по днешни стандарти/ а 93, който сипвахме на жигулите беше 80 ст. Апропо в посочената година моята заплата е била 250 лв, като махнеш данъците, вкл ергенския, съм взимал чисто 210 лв. Но 1970 г. Още бях ученик, заплатите бяха съвсем различни!!!

    13:24 09.10.2026