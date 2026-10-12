Хол и Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика

Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика за 2026 г. Те са отличени за „микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация“, обяви Кралската шведска академия на науките.

Хол е професор в Станфордския университет, а Уудфорд преподава в Колумбийския университет. Според академията двамата са разработили макроикономически модели, които подобряват възможностите за провеждане на ефективна стабилизационна политика.

„С тези модели навременните фискални и парични мерки могат да изглаждат върховете и спадовете в икономическото развитие“, посочва Кралската шведска академия на науките. Това се отнася до инструментите, чрез които правителствата и централните банки реагират при рецесии, инфлационен натиск и други икономически сътресения.

Наградата се разделя поравно

Отличието е на стойност 12 милиона шведски крони. Хол и Уудфорд ще получат по 6 милиона крони всеки. Церемонията по връчването ще се състои в Стокхолм на 10 декември.

Официалното име на наградата е Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел. Тя е учредена от шведската централна банка през 1968 г. и е присъдена за първи път година по-късно. За разлика от отличията за физика, химия, медицина, литература и мир, наградата по икономика не е създадена пряко със завещанието на Алфред Нобел.