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Хол и Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика

Хол и Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика

12 Октомври, 2026 13:35 330 2

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  • икономика-
  • робърт хол-
  • майкъл уудфорд-
  • макроикономика

Американските икономисти са отличени за изследвания върху начините за ограничаване на икономическите колебания

Хол и Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика за 2026 г. Те са отличени за „микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация“, обяви Кралската шведска академия на науките.

Хол е професор в Станфордския университет, а Уудфорд преподава в Колумбийския университет. Според академията двамата са разработили макроикономически модели, които подобряват възможностите за провеждане на ефективна стабилизационна политика.

„С тези модели навременните фискални и парични мерки могат да изглаждат върховете и спадовете в икономическото развитие“, посочва Кралската шведска академия на науките. Това се отнася до инструментите, чрез които правителствата и централните банки реагират при рецесии, инфлационен натиск и други икономически сътресения.

Наградата се разделя поравно

Отличието е на стойност 12 милиона шведски крони. Хол и Уудфорд ще получат по 6 милиона крони всеки. Церемонията по връчването ще се състои в Стокхолм на 10 декември.

Официалното име на наградата е Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел. Тя е учредена от шведската централна банка през 1968 г. и е присъдена за първи път година по-късно. За разлика от отличията за физика, химия, медицина, литература и мир, наградата по икономика не е създадена пряко със завещанието на Алфред Нобел.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    Тези се бъзикат ,няма такова нещо като икономика , всичко е спекула,монопол и корупция

    13:40 12.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    А сега тези безделници да изследват и трилионите напечатани пари

    13:41 12.10.2026