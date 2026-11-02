Нови тревоги за световната индустрия идват от Азия

Производствената активност във Виетнам продължава да нараства през октомври 2026 г., но темповете на увеличение на продукцията и новите поръчки се забавят на фона на отслабващото външно търсене и растящите разходи. Това показват последните данни на S&P Global, цитирани от Vietnam Investment Review.

Индексът на мениджърите по покупките (PMI) в промишлеността се е повишил до 52,3 пункта през октомври спрямо 51,9 пункта през септември. Стойност над 50 пункта показва разширяване на производствената активност, а под тази граница – свиване.

Въпреки повишението на индекса условията за бизнес се подобряват с по-бавни темпове по редица ключови показатели. Виетнамската промишленост отчита положителна динамика за 16-и пореден месец, но компаниите все по-често се сблъскват с ограничения, свързани с международната търговия и снабдяването.

Експортните поръчки намаляват

Общият обем на новите поръчки продължава да се увеличава за шести пореден месец, подкрепен от потребителското търсене. Темпът на растеж обаче е най-слабият за този период, като спадът на новите поръчки от чужбина ограничава положителната динамика.

Производствената продукция също нараства, но с най-бавния темп за последните шест месеца.

Част от анкетираните компании посочват, че затрудненията при осигуряването на суровини са ограничили възможностите им да увеличат производството въпреки наличието на нови поръчки.

Проблемите във веригите за доставки се задълбочават и заради транспортните затруднения. Сроковете за доставка от доставчиците са се удължили най-силно от април насам.

Скъпият петрол увеличава разходите

Нарастващите цени на петрола, горивата и транспорта продължават да оказват натиск върху производствените компании във Виетнам.

През октомври разходите за суровини и други производствени ресурси са се увеличили с най-бързия темп от юни. В отговор предприятията са ускорили повишаването на продажните си цени, опитвайки се да компенсират част от допълнителните разходи.

Това създава допълнителни предизвикателства за износно ориентираната промишленост на страната, която трябва да поддържа конкурентоспособността си на международните пазари в условията на по-скъпа логистика и несигурно външно търсене.

Според икономиста от S&P Global Market Intelligence Андрю Харкър виетнамските предприятия изпитват все по-големи затруднения да поддържат растежа. Основните пречки идват от международната икономическа среда, включително поскъпването на горивата и транспорта и проблемите при вноса и износа.

Заетостта намалява за трети пореден месец

Въпреки продължаващото разширяване на производството заетостта в промишления сектор е намаляла за трети пореден месец.

Спадът остава сравнително ограничен, като някои компании съобщават за напускане на служители.

Същевременно обемът на неизпълнените поръчки е намалял леко. Това се дължи както на по-бавното постъпване на нови заявки, така и на способността на предприятията да обработват натрупаната работа.

Запасите от готова продукция също продължават да се свиват, тъй като производителите използват наличностите си, за да задоволяват търсенето. Намаление е отчетено и при запасите от производствени материали.

Бизнесът остава оптимист за следващата година

Въпреки затрудненията очакванията на производителите за следващите 12 месеца се подобряват.

Бизнес оптимизмът достига най-високото си равнище за последните осем месеца, подкрепен от надеждите за по-добра наличност на суровини и постепенно стабилизиране на пазарните условия.

Увереността на компаниите обаче остава по-слаба в сравнение с периода преди началото на войната в Близкия изток.

Данните показват, че Виетнам запазва положителната динамика в промишлеността, но устойчивостта на растежа все повече зависи от международното търсене, цените на енергийните ресурси и възстановяването на нормалната работа на глобалните вериги за доставки.