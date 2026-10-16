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34 трилиона долара загадка: защо борсата в САЩ лети, а заплатите тъпчат на място? Учените вече знаят отговора (ФАКТИ, част 1)

34 трилиона долара загадка: защо борсата в САЩ лети, а заплатите тъпчат на място? Учените вече знаят отговора (ФАКТИ, част 1)

16 Октомври, 2026 10:44 2 149 9

  • сащ-
  • борса-
  • заплати

Над половината от най-големия борсов бум в историята не идва от растеж на икономиката, а от преразпределение — от труда към капитала. Три мащабни изследвания показват механизма.

34 трилиона долара загадка: защо борсата в САЩ лети, а заплатите тъпчат на място? Учените вече знаят отговора (ФАКТИ, част 1) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Николай Недялков Николай Недялков Автор във Fakti.bg

Познавате усещането. Индексът S&P 500 чупи рекорд след рекорд, телевизиите говорят за „исторически бум на Уолстрийт", пенсионните фондове на американците набъбват. А в същото време реалните заплати на обикновените работници едва помръдват от десетилетия.

Съвпадение? Не, казват икономистите от три от най-престижните университета в САЩ. Връзката между двете е пряка, измерима — и доста неудобна. Най-просто казано: голяма част от парите, които борсата „създаде" през последните 35 години, не са нови пари от растяща икономика. Те са пари, които преди са отивали за заплати, а сега отиват за акционерите.

Изследването, което преобърна представите

През 2019 г. трима икономисти — Даниел Грийнуолд (MIT), Мартин Летау (Бъркли) и Сидни Лъдвигсън (Нюйоркския университет) — публикуват труд с красноречивото заглавие „How the Wealth Was Won" („Как бе спечелено богатството"). По-късно той излиза в Journal of Finance — едно от най-авторитетните научни списания по финанси в света.

Сметката им е следната. Между 1989 и 2017 г. американските компании създават около 34 трилиона долара ново борсово богатство. Откъде идва то? Отговорът на авторите: 54% от ръста на борсата се дължи на преразпределение на доходите от производството — от труда към акционерите. Не на иновации, не на по-висока производителност, не на икономически растеж. А на това, че от общата „баница" на икономиката все по-голямо парче отива за печалби и все по-малко — за заплати.

Механизмът е прост и огледален: когато делът на труда в добавената стойност на корпоративния сектор пада, делът на печалбата след данъци расте. А цената на една акция е именно очакваните бъдещи печалби. В интервю за Бъркли проф. Летау го формулира директно: в дългосрочен план движението на стойността на акциите идва основно от прехвърляне на богатство от труда към капитала.

А обратното? Златните години на работника = скромни години за борсата

Тук идва може би най-интересната част — защото изследването отговаря и на обратния въпрос.

Авторите разделят следвоенната история на САЩ на две епохи. Между 1952 и 1988 г. — ерата на силните профсъюзи, растящите реални заплати и „американската мечта" на един доход за цяло семейство — борсата създава по-малко от половината от богатството на следващия период. Но тогава двигателят е истинският: икономическият растеж, а не преразпределението.

С други думи: когато работниците са получавали растящ дял от баницата, борсата е растяла по-скромно — но „честно", заедно с икономиката. Когато делът на труда тръгва надолу след 80-те години, борсата се откъсва от реалната икономика и полита. Авторите наричат това „разширяваща се пропаст" между пазара и икономиката, която го храни.

Не е само в Америка. И не е само заплатите

Скептикът ще каже: едно изследване не е доказателство. Само че то не е едно.

През 2022 г. Дмитрий Кувшинов и Каспар Цимерман публикуват в Journal of Financial Economics изследването „The Big Bang", което проследява борсите на 17 развити икономики от 1870 г. насам — 146 години данни. Изводът: повече от век пазарната капитализация расте в крак с БВП. После, през 80-те и 90-те, съотношението капитализация/БВП внезапно се утроява и остава високо. Ключовият двигател на този структурен пробив? Изместване на печалбите към листнатите на борсата компании — техният дял и в БВП, и в общия капиталов доход се удвоява до най-високото ниво за целия период.

Има и трето парче от пъзела — този път от самия Федерален резерв. През 2023 г. икономистът на Фед Майкъл Смолянски публикува труда „End of an Era", в който показва, че над 40% от реалния ръст на корпоративните печалби в САЩ между 1989 и 2019 г. се обяснява чисто механично с падащите лихви и падащите корпоративни данъци. А спадът на безрисковите лихви сам по себе си обяснява цялото разширяване на съотношението цена/печалба. Тоест не просто „пазарни сили" — а конкретни политики в полза на капитала: по-ниски данъци върху печалбата и по-евтино финансиране.

Какво означава това за вас

Първо: когато чуете „борсата чупи рекорди", това вече не е синоним на „икономиката върви добре". През последните десетилетия двете са се разкачили — и разликата между тях е, най-грубо казано, делът на заплатите.

Второ: ето я и неудобната аритметика за инвеститорите. Ако икономическият растеж остане бавен, борсата може да повтори успехите си само ако делът на труда падне още — това е буквално сметката на Летау и колегите му. А печалбите вече трудно могат да разчитат на още по-ниски данъци и лихви, предупреждава Фед. Двата „допинга" на последните 35 години са на изчерпване.

Трето: това обяснява и защо неравенството расте толкова бързо. Акциите не са разпределени поравно — по данни от изследването, топ 5% от притежателите на акции държат 76% от стойността на целия пазар. Когато богатството се мести от заплати към акции, то се мести от многото към малцината.

Една важна уговорка. Тези изследвания са счетоводни декомпозиции и структурни модели, не контролиран експеримент. Те доказват, че ръстът на борсата е обясним с преразпределението към капитала — не че конкретен закон го е причинил. Най-близо до причинно-следствена връзка стига Смолянски с данъците и лихвите. Но съвпадението на три независими изследвания, три различни методологии и 146 години данни е трудно за пренебрегване.

В крайна сметка отговорът на въпроса от заглавието е едновременно прост и смущаващ. 34-те трилиона не са паднали от небето. Голяма част от тях са дошли от там, откъдето идват всички пари в една икономика — от труда на хората. Просто този път не са се върнали при тях.

Източници:


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    19 4 Отговор
    Печатницата на макс.
    Фиатна шума,безброй.Казино е това не борса.

    БУМ–БУМ-Трясс.

    10:47 16.10.2026

  • 2 Качват на пързалката

    17 0 Отговор
    балъците и после бум надолу и после оле мале грамофон свири ,майка плаче. Хората обичат да повтарпт грешките си-да купуват когато е скъпо и да бъдат продават когато е евтино.

    10:53 16.10.2026

  • 3 Борсата

    16 0 Отговор
    е една спекула и нишо друго. един слух както може да те издигне в небесата, така може и да те закопае.

    11:03 16.10.2026

  • 4 Голямо прозрение, няма що

    3 0 Отговор
    Ако произвеждаш пирони, в цената на всеки пирон има частичка разход за труд на човека, който е направил конкретния пирон, както и частичка от разхода за труд на човека, който го е измислил.

    Ако "произвеждаш" Windows или какъвто и да е друг софтуер обаче, в цената на всяка инсталация, месечна такса и т.н. първата частичка я няма. Това е вярно за доста неща - филми, доста от услугите, комуникации и т.н. Айретен автоматизация и роботи... Само софтуера като дял в икономиките е нарастнал 5 пъти от 90-те...

    Дали ни кефи ли не няма значение, значението и от там стойността на човешкия, физически труд постоянно и ускоряващо намалява като започнем от индустриалната революция през 19 в.

    11:30 16.10.2026

  • 5 Макробиолог

    7 0 Отговор
    Отличен анализ. Може да се добави--останалите проценти от ръста на капитализацията са още по малко утешителни.Тука влизат банково финансови шменти капели ,измислени технологични бумове и т.н.Искуствения интелект е само поредния балон.

    11:39 16.10.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Не е ясно по какъв способ става безпрепятствано това прехвърляне на доход!

    13:05 16.10.2026

  • 7 Аз Казах!

    0 0 Отговор
    Няма социалистическа алтернатива на капитала и той ще прави каквото си иска.лошото вече е тук и завинаги.

    13:38 16.10.2026

  • 8 Доцент Доктор Професор по Икономика

    0 0 Отговор
    Дефиницията за Борса е: "Узаконена форма на спекулация". Повече няма какво да се коментира.

    13:43 16.10.2026

  • 9 Есма

    0 0 Отговор
    Четете Капиталът. Там ясно е описано..

    14:50 16.10.2026