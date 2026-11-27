Наркотично вещество е открито между филии хляб в пратка за 33-годишен алжирски гражданин, настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Любимец. Случаят е от 26 ноември, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

При проверката на храната служители на дома са намерили кафява бучка с тегло 22,33 грама. Полевият наркотест е реагирал положително за канабис и MDMA.

„Полевият наркотест е реагирал положително за канабис и MDMA“, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

По случая е образувано досъдебно производство. В съобщението не се посочва да е задържан получателят на пратката или да му е повдигнато обвинение. Не е уточнено и кой е изпратил храната.

Подобен случай е имало и преди

Домът в Любимец е попадал в новините и при предишни случаи с наркотични вещества. През 2017 г. беше съобщено за опит в сградата да бъдат внесени две пликчета – с жълто прахообразно вещество с тегло 1,3 грама и със зелена листна маса с тегло 5,3 грама. Тогава полицията е задържала сирийски гражданин.

През август 2023 г. в Специалния дом възникнаха безредици между чужди граждани, при които трима души пострадаха леко, а имущество на дирекция „Миграция“ беше повредено и унищожено. През октомври 2024 г. съдът в Свиленград определи задържане под стража за 41-годишен алжирски гражданин, обвинен от прокуратурата в принуда и хулигански действия в дома.

Специалният дом за временно настаняване на чужденци в Любимец е структура на дирекция „Миграция“ към МВР. В него се настаняват чужденци, спрямо които са предприети мерки за принудително отвеждане или експулсиране.

Източници: btvnovinite.bg, marica.bg