Рекордните 114 000 евро събра Американската търговска камара в България на традиционната си благотворителна вечеря по повод Деня на благодарността в САЩ. Събитието се проведе на 24 ноември в Sofia Event Center и събра над 400 представители на бизнеса, дипломатическите среди и обществения живот.

Сумата е най-високата в историята на инициативата за четвърта поредна година. Предишното постижение беше 74 000 евро.

Две каузи ще получат средствата

Даренията ще бъдат насочени изцяло към две каузи, управлявани от фондация BCause. Едната е стипендиантската програма „Готови за успех“, която подпомага ученици и студенти с високи академични постижения, загубили единия или двамата си родители.

Втората кауза е насочена към жени и деца, пострадали от домашно насилие. Средствата осигуряват достъп до защитени жилища, юридическа, психологическа и социална подкрепа.

„В несигурните времена, в които живеем, усещането за съпричастност, подкрепа и благодарност са сред ценностите, които всеки човек трябва да съхрани и споделя с околните“, заяви главният изпълнителен директор на Камарата Иван Михайлов.

По думите му организаторите от години се стремят благотворителната вечеря да бъде не само официално събитие, а и израз на тези ценности.

Дарения и благотворителен търг

Сумата е събрана чрез корпоративни спонсорства, индивидуални участия, преки дарения и два благотворителни търга. Сред най-големите дарители са Arrise с 13 000 евро, Paysafe с 5960 евро, Nexo с 5000 евро и „Топ Хоспитал Сървис“ с 4750 евро.

Към инициативата се присъедини и олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Той отправи видеопослание към гостите и предостави своята шампионска тениска за благотворителния търг.

Програмата „Готови за успех“ навърши 21 години

През 2026 г. стипендиантската програма „Готови за успех“ отбелязва 21 години от създаването си. Американската търговска камара и нейните членове я подкрепят от 19 години, а общата сума, набрана за програмата от корпоративни и индивидуални дарители, вече надхвърля 2,1 млн. евро.

Почетен гост на вечерта беше управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Той получи наградата AmChampion за приноса си към присъединяването на България към еврозоната. На събитието присъства и временно управляващият Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Президентът на Камарата Томи Вер Елст отчете, че организацията е достигнала рекордните 370 членове през 2026 г. Той посочи като сред основните постижения Регионалната икономическа конференция на американските търговски камари и третата бизнес мисия в областта на отбраната и сигурността в САЩ.

„Нашата камара ще продължава да отстоява принципите на пазарната икономика, демокрацията и свободата, върховенството на закона, предприемачеството и модерното образование“, подчерта Томи Вер Елст.

Източници: nova.bg