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Ирак и Йордания обсъдиха зона за свободна търговия

Ирак и Йордания обсъдиха зона за свободна търговия

26 Октомври, 2026 19:15 463 0

  • ирак-
  • йордания-
  • зона за свободна търговия-
  • двустранна търговия-
  • икономическо сътрудничество

Премиерите Али аз Зайди и Джафар Хасан поставиха акцент върху икономиката, инвестициите и енергетиката

Ирак и Йордания обсъдиха зона за свободна търговия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иракският премиер Али аз Зайди и йорданският му колега Джафар Хасан обсъдиха в Аман създаването на зона за свободна търговия между двете страни. Според Иракската информационна агенция инициативата има за цел да увеличи двустранния стокообмен и да донесе икономически ползи и за Ирак, и за Йордания.

Двамата премиери председателстваха разширени разговори между делегациите на двете държави. В дневния ред са били включени възможностите за развитие на отношенията в енергетиката, икономиката и инвестициите.

„Йордания е стратегически партньор на Ирак“, заяви Али аз Зайди.

Иракският премиер определи посещението си като стъпка към разширяване на сътрудничеството в икономиката, търговията, промишлеността и сигурността. Той подчерта необходимостта от по-тясна координация между двете държави за справяне с общите предизвикателства.

Регионалната обстановка също е обсъдена

Разговорите в Аман са обхванали и развитието на ситуацията в региона. Двете делегации са поставили акцент върху палестинския въпрос и необходимостта да бъдат гарантирани правата на палестинския народ.

Ирак и Йордания са подкрепили дипломатическите усилия и диалога като средство за разрешаване на регионалните конфликти и ограничаване на последиците от тях.

Джафар Хасан е заявил, че посещението на иракския премиер е доказателство за близките отношения между двете държави. Той е потвърдил подкрепата на Йордания за иракското правителство и народ, както и готовността на Аман да продължи координацията с Багдад за по-тясна икономическа и политическа интеграция.


Йордания
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