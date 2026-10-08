Кремъл: Русия и САЩ обсъждат икономически проекти

Русия и САЩ обсъждат редица потенциални икономически проекти, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му инициативите биха могли да бъдат взаимноизгодни за двете страни.

„Обсъждат се редица потенциални проекти за сътрудничество в областта на икономиката, които потенциално биха били взаимноизгодни“, заяви Дмитрий Песков.

Той не посочи конкретни отрасли, стойност на проектите или срокове за тяхното изпълнение. Не беше съобщено и за подписано споразумение между Москва и Вашингтон.

Възможна сделка за активи на „Лукойл“

Изявлението на Песков идва на фона на публикация на „Ню Йорк таймс“, според която икономическите разговори между Русия и САЩ включват и възможна многомилиардна сделка за международните активи на „Лукойл“.

Според американския вестник темата е била обсъдена по време на среща на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Кремъл през септември. Потенциалната сделка обхваща активи на „Лукойл“ извън Русия, включително петролни находища, рафинерии и бензиностанции в различни държави.

„Лукойл“ попадна под санкции на САЩ през 2025 г., след което компанията започна да търси купувач за международния си бизнес. През януари 2026 г. дружеството обяви, че е подписало споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“, която държи чуждестранните активи на групата. Сделката трябва да получи необходимите регулаторни одобрения.

Липсват конкретни договорености

Песков не потвърди, че разговорите за икономически проекти представляват окончателна договореност за продажбата на активите на „Лукойл“. От Кремъл не са обявили нито стойността на обсъжданите проекти, нито кои компании или институции биха участвали в тях.

Така публично потвърдено остава единствено, че между Москва и Вашингтон се водят разговори за икономическо сътрудничество. Конкретните параметри, срокове и правни ангажименти по евентуалните сделки все още не са уточнени.