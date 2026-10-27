България преговаря за дял в пристанище Кавала

България е започнала преговори с Гърция за придобиване на дял в пристанище Кавала. Това е заявил министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на Софийския икономически форум.

„Може би това ще е новина, но ние възнамеряваме да преговаряме с гръцката страна и вече сме започнали преговорите за придобиване на дялове в пристанище Кавала“, е казал Пеев.

Министърът не е посочил какъв размер на участие се обсъжда, кое българско дружество би могло да участва в евентуалната сделка или кога се очаква развитие по преговорите.

Интересът към Кавала е от 2023 г.

Българският интерес към пристанището не е нов. През юли 2023 г. тогавашният премиер Николай Денков обяви, че страната иска да се включи с до 20% в концесията на Кавала. Тогава беше обсъждано участието да бъде реализирано чрез българско държавно дружество.

Оттогава концесионната процедура в Гърция е напреднала. През януари 2025 г. започна 40-годишната подконцесия на търговския терминал „Филип II“. Договорът дава на SARISA право да използва, управлява, поддържа и развива многофункционален терминал в пристанището.

Затова на този етап не е ясно дали настоящите разговори са продължение на заявеното през 2023 г. намерение за участие до 20%, или се обсъжда друг механизъм за придобиване на дял.

Пристанището е част от по-широк транспортен план

Пеев е поставил преговорите в контекста на плановете за транспортна свързаност между България, Гърция и Румъния. На 29 септември трите държави подписаха план за действие за 25 стратегически проекта с обща стойност около 22,8 млрд. евро.

Документът включва железопътни и автомобилни връзки, мостове над Дунав и транспортни направления между Егейско море, Дунавския регион и Черно море. Европейската комисия посочва сред приоритетите железопътната връзка между Александруполис и Свиленград, модернизацията на моста Джурджу–Русе и подготовката на нов автомобилен и железопътен мост между двата града.

„Лесното беше дотук. Сложното предстои“, е заявил Пеев по повод изпълнението на договорените проекти.

По думите му България ще търси ускоряване на подготовката за новите мостове с Румъния. Най-напреднал е проектът за комбинирано съоръжение при Русе–Гюргево, а страната планира още поне два моста над Дунав.

Евентуално участие в пристанище Кавала би разширило българския достъп до транспортно направление към Егейско море, но конкретните параметри на преговорите и бъдещият инвеститор все още не са обявени.

Източници: ekathimerini.com, portseurope.com, eualive.net