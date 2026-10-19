Министърът на транспорта се срещна с посланика на Казахстан в България

Посланикът на Казахстан Виктор Темирбаев проведе среща с министъра на транспорта и съобщенията на България Георги Пеев. Петото заседание на казахстанско-българската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, състояло се в София на 20 май 2025 г., и официалното посещение на Румен Радев в Казахстан на 9 юни 2025 г., по време на мандата му като президент на България, са дали допълнителен импулс за развитието на двустранните отношения.

В хода на разговора бяха обсъдени текущото състояние и перспективите пред транспортно-логистичното сътрудничество между Казахстан и България. Особено внимание бе отделено на развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ), като бе отчетена нарастващата му роля в осигуряването на товарни превози между Европа, Южен Кавказ, Централна Азия и Китай. Страните обсъдиха също взаимодействието в рамките на международните организации.

Отделно бяха разгледани перспективите за откриване на директна въздушна връзка между двете страни и разширяване на сътрудничеството в областта на международните автомобилни превози, включително възможността за увеличаване на квотата за обмен на бланки на разрешителни.

От своя страна Пеев отбеляза, че България разполага с възможности да укрепи ролята си на транспортно-логистичен хъб за транзитни превози между Азия и Европа, и изрази готовност за активизиране на взаимодействието с Казахстан с цел развитие на ТМТМ. Според оценката на министъра разширяването на сътрудничеството в това направление ще допринесе за нарастването на взаимната търговия.

В края на срещата страните се договориха да поддържат работни контакти по всички актуални въпроси.

През 2025 г. между транспортните министерства на двете страни бе подписан Меморандум за разбирателство относно развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (Средния коридор). Договореностите в рамките на този документ обхващат и проекти за развитие на капацитета на пристанищните терминали.

Също така един от най-големите пристанищни оператори в България – „BMF Port Burgas“, е асоцииран член на Средния коридор.