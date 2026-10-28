Новини
Бизнес »
Казахстан обсъждат по-високи данъци за богаташите
  Тема: Казахстан

Казахстан обсъждат по-високи данъци за богаташите

28 Октомври, 2026 11:33 316 0

  • казахстан-
  • богатство-
  • данъци-
  • касъм-жомарт токаев-
  • реформа

Токаев: Говорим за пропорционален, справедлив принос на всеки гражданин за развитието на страната

Казахстан обсъждат по-високи данъци за богаташите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев предложи да се обсъди идеята за въвеждане на по-високи данъци за тези с големи богатства.

„Бих искал да се спра конкретно на въпроса за данъчната справедливост. Вярвам, че е дошло времето да обсъдим въвеждането на по-висока данъчна ставка за тези с големи богатства. Подчертавам, че никой не възнамерява да ограничава законно придобитите активи по никакъв начин. Това би противоречило на самата конституция“, каза той в обръщението си към народа на Казахстан.

Президентът отбеляза, че „говорим за пропорционален, справедлив принос на всеки гражданин за развитието на страната“ и справедливост. „Правителството и Курултай (парламентът) ще трябва да проучат този въпрос и да направят предложения. Справедливото данъчно облагане изисква прозрачност, което означава пълна дигитализация. Трябва да използваме съвременни технологии, включително изкуствен интелект, за да увеличим събираемостта на данъци, да намалим сивата икономика и да смекчим рисковете от корупция“, каза президентът.

Той отбеляза също, че новият Данъчен кодекс, приет през 2025 г., не е „свещено писмо“ и че в него трябва да бъдат направени други изменения, като се вземат предвид интересите на бизнеса, за да се улесни дейността на предприятията. „Това трябва да се прави по старателно проверен начин, за да не се променят постоянно правилата за поведение на предприемачите. Нашето законодателство е толкова тромаво и трудно за разбиране, че се е превърнало в истинско главоболие за предприемачите“, каза Токаев.

В момента Казахстан има 10% данък върху доходите на физическите лица за гражданите. По-висока ставка от 15% се прилага за лица с по-високи доходи (над 80 000 долара годишно, но само за суми, надвишаващи този праг). Собствениците на луксозни недвижими имоти и други активи с висока стойност могат да бъдат обложени със специален акциз.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ