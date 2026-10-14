Илон Мъск отново загуби статута си на трилионер, след като акциите на SpaceX поевтиняха с повече от 3% в началото на търговията. Forbes оцени състоянието му на 982,9 млрд. USD, което представлява спад от около 26,3 млрд. USD.

Мъск беше възстановил статута си само четири дни по-рано. Така границата от 1 трилион долара отново се оказа пряко зависима от движението на акциите на SpaceX, които формират основната част от богатството му.

Компанията проведе първично публично предлагане през юни и набра 75 млрд. USD. Акциите започнаха търговия на цена от 135 USD, а в първите дни надхвърлиха 200 долара. Тогава SpaceX достигна оценка от над 2 трилиона долара, а Мъск стана първият човек в историята, чието състояние преминава границата от 1 трилион долара.

В началото на август акциите на SpaceX паднаха до 108 долара, като компанията загуби около 1,2 трилиона долара от пазарната си стойност. След това книжата възстановиха над 750 млрд. USD капитализация от достигнатото дъно, а за два месеца поскъпнаха с почти 50%, преди новия спад.

Мъск притежава 48,4% от SpaceX. Делът му включва акции и опции, а оценката му се променя заедно с борсовата цена на компанията.

Залогът на инвеститорите

Рязката промяна в състоянието на Мъск показва колко силно то зависи от пазарната оценка на SpaceX. Стратегът Мат Кенеди от Renaissance Capital определи компанията като „залoг на Илон Мъск“ заради очакванията, че той може да повтори успеха си от Tesla в космическата индустрия и изкуствения интелект.

След последното поевтиняване Мъск остава най-богатият човек в света според оценката на Forbes, но вече е под символичната граница от 1 трилион долара. Крайният размер на състоянието му ще зависи от следващите движения на акциите на SpaceX и от оценката на останалите му компании.

Източници: rbc.ru, finance.yahoo.com, investing.com