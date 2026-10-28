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Манолова: Щайга за 3,50 евро носи 365 евро годишно

Манолова: Щайга за 3,50 евро носи 365 евро годишно

28 Октомври, 2026 11:51 349 2

  • мая манолова-
  • кзп-
  • търговски вериги-
  • производители-
  • цени на храните

Председателят на КЗП твърди, че четири големи вериги начисляват на доставчици такса при всяко внасяне на плодове и зеленчуци

Манолова: Щайга за 3,50 евро носи 365 евро годишно - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Щайга, която струва 3,50 евро, може да носи 365 евро годишен приход от наем. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на БНТ. По думите ѝ практиката се прилага от четири големи търговски вериги спрямо български производители на плодове и зеленчуци.

Манолова обясни, че доставчиците са задължени да използват щайги, предоставяни от фирми, свързани с търговските вериги. За всяка щайга се внася годишен депозит от 3,50 евро, а при всяко доставяне на продукция се плаща наем от 1 евро без ДДС, или 1,20 евро с ДДС.

„На всяко внасяне в тази щайга на зеленчуци, които се продават в търговските вериги, производителят плаща 1 евро наем“, заяви Манолова.

Според представената от нея сметка при ежедневно използване таксата достига 365 евро годишно за една щайга. Манолова определи това като нелоялна търговска практика и каза, че разходът впоследствие се отразява и върху цената на продаваните продукти.

По случая е подаден сигнал до Комисията за защита на конкуренцията. Ако бъде установено нарушение, санкцията за нелоялна търговска практика може да достигне до 10% от оборота на съответната търговска верига, посочи Манолова.

Една от веригите е обяснила, че щайгите се транспортират до Румъния за измиване и дезинфекция. „Това, естествено, предстои да бъде проверено, но, както и да го гледаме, струва 3,50 евро. Наемът на дневна база на едно внасяне в магазина е 1 евро без ДДС. Прекомерно“, коментира председателят на КЗП.

КЗП е издала и четири наказателни постановления

В телевизионното интервю Манолова заяви още, че е подписала четири наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро за заблуждаващи търговски практики. Нарушенията са свързани с несъответствие между цените на етикетите и сумите на касата, фалшиви промоции и ограничени количества на промоционални стоки.

Тя посочи, че проверките на КЗП показват по-високи цени на основни хранителни продукти в София в сравнение с Виена и Берлин. Манолова заяви, че в някои случаи разликите между доставната и продажната цена в България са значително по-големи от тези в Германия.

Източници: bntnews.bg, blitz.bg


София / България
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  • 1 Ангел Найденов

    0 0 Отговор
    Мая , ще те рапалясвам .

    11:54 28.10.2026

  • 2 Костя Дъ Пpocтя празнодумеца

    0 0 Отговор
    Работата на мая е да подпише четири наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро, а през това време е похарчила няколко милиона от нашите пари и е ощетила фирмите с пропуснати ползи за още милиони.
    Голям вятър, насочен само в свирката.

    12:00 28.10.2026