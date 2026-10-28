Германия насочва инвестиции към Азербайджан

Германски компании проявяват засилен интерес към хранително-вкусовата промишленост на Азербайджан, като виждат възможности за инвестиции, технологично сътрудничество и модернизация на местното производство. Перспективите за партньорство бяха обсъдени на германско-азербайджански бизнес форум, проведен на 27 октомври в Баку.

В събитието участваха представители на осем германски компании, специализирани в оборудване за преработка на хранителни продукти, опаковъчни технологии, автоматизация и производствена инфраструктура. Форумът беше организиран от Германско-азербайджанската търговска камара (AHK Azerbaijan) по инициатива на германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката.

Според заместник-ръководителя на германската дипломатическа мисия в Азербайджан Тереза Люнеман германските предприятия разполагат със значителен потенциал да подкрепят модернизацията на азербайджанската хранителна индустрия чрез иновативни технологии, експертен опит и устойчиви производствени решения.

Тя подчерта, че Азербайджан има сериозни възможности за развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, включително чрез увеличаване на добавената стойност на продукцията, произведена и преработена в страната.

Германската страна очаква преките контакти между предприятията да доведат до конкретни съвместни проекти.

Производството на храни расте с над 10%

Развитието на хранителната индустрия е част от усилията на Азербайджан за диверсификация на икономиката и намаляване на зависимостта от енергийния сектор.

По данни, представени от изпълнителния директор на Германско-азербайджанската търговска камара Наргиз Вик, през 2025 г. производството на хранителни продукти в страната е нараснало с приблизително 10,5%.

Държавната програма за развитие през периода 2026–2030 г. предвижда значителни публични и частни инвестиции в модернизацията на производствените и търговските вериги.

Сред направленията с най-голям потенциал са преработката на плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, зърнени култури, както и изграждането на съвременни системи за охлаждане, съхранение, бутилиране и опаковане.

Нараства значението и на автоматизацията, дигитализацията, контрола на качеството, безопасността на храните и енергийната ефективност.

Германски технологии за модернизация на производството

Сред участниците в бизнес делегацията са Bühler GmbH, Elea Technology GmbH, HAVER & BOECKER, KRONEN, Langguth, Peter Binder, Plattenhardt + Wirth и SOMIC Verpackungsmaschinen.

Компаниите представиха технологични решения, насочени към повишаване на производителността, намаляване на разходите и подобряване на качеството на хранителните продукти.

Германската KRONEN например разглежда Азербайджан като потенциален нов пазар за своето оборудване за измиване, рязане и сушене на плодове, зеленчуци и салати.

Управляващият директор на компанията Щефан Цилгит посочи, че производствените ѝ линии могат да обработват между 100 килограма и 5 тона продукция на час, което ги прави приложими както за малки предприятия, така и за големи производители.

Компанията вече доставя оборудване в повече от 120 държави и се надява Азербайджан да стане следващият ѝ пазар.

Възможности за инвестиции и съвместни проекти

Германските предприятия предлагат не само машини и оборудване, но и инженерни решения, обучение на специалисти, техническа поддръжка и съдействие при организирането на експортно финансиране.

В рамките на форума бяха организирани и двустранни бизнес срещи, на които азербайджанските компании представиха своите инвестиционни проекти и технологични потребности.

Посещението на германската делегация се провежда между 26 и 29 октомври като част от програма за подпомагане на навлизането на германски малки и средни предприятия на международни пазари.

Разширяването на сътрудничеството в хранителната индустрия може да подпомогне Азербайджан в усилията му да увеличи местната преработка на селскостопанска продукция, да ограничи зависимостта от внос и да подобри конкурентоспособността на производителите.

Засега разговорите са насочени към установяване на партньорства и проучване на конкретни проекти, като не са обявени окончателни инвестиционни споразумения между участващите компании.