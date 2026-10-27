Бум на милионерите в Китай за една година

Броят на доларовите милиардери в Китай е нараснал със 155 души за година и вече достига 1176. Така страната има със 176 повече милиардери от САЩ, показва класацията Hurun China Rich List 2026 на Hurun Research Institute.

Общо 1529 души в Китай разполагат със състояние от поне 5 млрд. юана, или около 740 млн. USD. Броят им се е увеличил с 6,6%, или 95 души, спрямо миналата година и достига исторически рекорд. Предишният максимум беше 1460 души през 2021 г. Общото богатство на включените в класацията се е увеличило със 7% до 4,8 трлн. USD. Данните за състоянието са към 1 септември 2026 г.

Въпреки увеличението броят на доларовите милиардери все още е малко под рекордните 1185, отчетени през 2021 г. През тази година в класацията са влезли 263 нови имена. Същевременно 911 от участниците са отчели намаление на богатството си или не са регистрирали промяна, а 167 души са отпаднали от списъка.

Изкуственият интелект създава ново богатство

Технологичният сектор и особено изкуственият интелект се превръщат в един от основните двигатели за натрупването на богатство в Китай. Около 160 души в класацията вече дължат състоянието си на бизнеса с AI. За сметка на това предприемачите в недвижимите имоти, традиционното производство и част от потребителския сектор са под натиск.

Най-богатият човек в Китай отново е основателят на ByteDance Джан Имин. Състоянието на 43-годишния предприемач е нараснало с 43% до рекордните 99,7 млрд. долара. Hurun свързва рязкото увеличение най-вече с агресивното навлизане на компанията в областта на изкуствения интелект. ByteDance е собственик на TikTok и китайската платформа Douyin, а AI асистентът Doubao се превърна в един от водещите продукти на компанията.

На второ място е основателят на компанията за бутилирана вода Nongfu Spring Джун Шаншан със състояние от около 61 млрд. USD, което обаче е намаляло с 23%. Трети е председателят на производителя на батерии CATL Робин Дзън. Сред новите представители на технологичния елит е основателят на DeepSeek Лян Уънфън, който директно влиза на седмо място. В топ 10 попада и Чън Тиеншъ, ръководител на производителя на AI чипове Cambricon.

Показателна за структурните промени в китайската икономика е и ситуацията при недвижимите имоти. За първи път в топ 100 няма предприемач от континентален Китай, чието основно богатство да идва от имотния сектор. Това отразява продължаващите проблеми на пазара на недвижими имоти и контраста с бързото натрупване на богатство в AI, полупроводниците и роботиката.

Жените представляват 23,2% от включените в Hurun China Rich List 2026, което е увеличение с 0,8 процентни пункта спрямо миналата година. Около 70% от тях са натрупали богатството си самостоятелно. Най-богатата жена в Китай е основателката на Lens Technology Джоу Цюнфей със състояние от около 19 млрд. USD.

Класацията на Hurun обхваща Китай, Хонконг, Макао и Тайван. От включените 1529 души 1282 живеят в континентален Китай, 217 – в Хонконг, Макао и Тайван, а 30 – извън Голям Китай. Най-голяма концентрация на предприемачи от списъка има в Шънджън, Шанхай и Пекин. Средната им възраст е 61 години.