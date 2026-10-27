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Прокуратурата иска достъп до банковите сметки на Сандов
  Тема: Известни личности

Прокуратурата иска достъп до банковите сметки на Сандов

27 Октомври, 2026 22:41 762 13

  • борислав сандов-
  • ангел кънев-
  • банкова тайна-
  • петрохан-
  • прокуратура

Наблюдаващият прокурор Ангел Кънев съобщи, че е поискано и разкриване на данъчната тайна. Разследването срещу бившия екоминистър продължава

Прокуратурата иска достъп до банковите сметки на Сандов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата е поискала съдебно разрешение за разкриване на банковата тайна на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Искането включва и достъп до данъчната му тайна, съобщи наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.

Сандов не е дал доброволно съгласие за разкриване на банковата и данъчната си информация. Кънев подчерта, че това е негово законово право и отказът не може да се тълкува във вреда на обвиняемия.

Разследването продължава

Бившият министър е обвиняем по разследване за действия, извършени по време на управлението му в Министерството на околната среда и водите. Според обвинението Сандов е предоставил контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.

По думите на Ангел Кънев предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства и да бъдат разпитани още свидетели. Събраните до момента материали са изпратени в Апелативната прокуратура, която трябва да се произнесе по отделно искане, свързано с участието на близък на обвиняемия в неговата защита.

Става дума за роднина на Сандов, който има законово право да бъде допуснат като защитник, но все още не е конституиран в това качество. От публикуваната информация не става ясно кога Апелативната прокуратура ще се произнесе.

Прокурорът отрича политически мотив

Ангел Кънев уточни, че разследването срещу Сандов не е свързано с криминалното дело „Петрохан“, а с действията му като министър на околната среда и водите. Така прокуратурата разграничава производството срещу бившия министър от отделното разследване по случая.

По повод твърденията, че работата му е политически мотивирана, прокурорът заяви: „Безпристрастен съм по всяко дело, което наблюдавам.“ На този етап производството продължава на досъдебна фаза, а решението за евентуалното разкриване на банковата и данъчната тайна предстои да бъде взето от съда.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РЕАЛИСТ

    6 4 Отговор
    Четeте cтатията в ПИK - КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБ ОСИГУРИХА ПОБЕДАТА НА ЙОТОВА НА 1-ВИ ТУР
    Дава се пример с 9 областни грaда и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
    В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
    Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушeв мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
    За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
    Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.

    Коментиран от #3

    22:43 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    КЪДЕ Е. ЛАМА РУЖА ИГНАТОВА?
    .....

    22:46 27.10.2026

  • 6 Някой

    10 0 Отговор
    Защо само на Сандов, на всички министри и на всички депутати от всички партии трябва да го направят това. Особено на двамата шопари и на бившата ГЕРБ депутатка Десислава Атанасова.

    Какво стана с раследването на къщата на Костадин Костадинов

    22:48 27.10.2026

  • 7 Трябва

    5 1 Отговор
    и на Белев

    22:48 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    1 0 Отговор
    Този е от подръжниците на гяура Гюров!

    Хора пазете децата си от петроханската секта на ПП и ДБ!

    23:28 27.10.2026