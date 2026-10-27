Прокуратурата иска достъп до банковите сметки на Сандов

Прокуратурата е поискала съдебно разрешение за разкриване на банковата тайна на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Искането включва и достъп до данъчната му тайна, съобщи наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.
Сандов не е дал доброволно съгласие за разкриване на банковата и данъчната си информация. Кънев подчерта, че това е негово законово право и отказът не може да се тълкува във вреда на обвиняемия.
Разследването продължава
Бившият министър е обвиняем по разследване за действия, извършени по време на управлението му в Министерството на околната среда и водите. Според обвинението Сандов е предоставил контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.
По думите на Ангел Кънев предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства и да бъдат разпитани още свидетели. Събраните до момента материали са изпратени в Апелативната прокуратура, която трябва да се произнесе по отделно искане, свързано с участието на близък на обвиняемия в неговата защита.
Става дума за роднина на Сандов, който има законово право да бъде допуснат като защитник, но все още не е конституиран в това качество. От публикуваната информация не става ясно кога Апелативната прокуратура ще се произнесе.
Прокурорът отрича политически мотив
Ангел Кънев уточни, че разследването срещу Сандов не е свързано с криминалното дело „Петрохан“, а с действията му като министър на околната среда и водите. Така прокуратурата разграничава производството срещу бившия министър от отделното разследване по случая.
По повод твърденията, че работата му е политически мотивирана, прокурорът заяви: „Безпристрастен съм по всяко дело, което наблюдавам.“ На този етап производството продължава на досъдебна фаза, а решението за евентуалното разкриване на банковата и данъчната тайна предстои да бъде взето от съда.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 РЕАЛИСТ
Дава се пример с 9 областни грaда и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушeв мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.
Коментиран от #3
22:43 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
22:46 27.10.2026
6 Някой
Какво стана с раследването на къщата на Костадин Костадинов
22:48 27.10.2026
7 Трябва
22:48 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Истината
Хора пазете децата си от петроханската секта на ПП и ДБ!
23:28 27.10.2026