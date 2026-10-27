Прокуратурата иска достъп до банковите сметки на Сандов

Прокуратурата е поискала съдебно разрешение за разкриване на банковата тайна на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Искането включва и достъп до данъчната му тайна, съобщи наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.

Сандов не е дал доброволно съгласие за разкриване на банковата и данъчната си информация. Кънев подчерта, че това е негово законово право и отказът не може да се тълкува във вреда на обвиняемия.

Разследването продължава

Бившият министър е обвиняем по разследване за действия, извършени по време на управлението му в Министерството на околната среда и водите. Според обвинението Сандов е предоставил контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.

По думите на Ангел Кънев предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства и да бъдат разпитани още свидетели. Събраните до момента материали са изпратени в Апелативната прокуратура, която трябва да се произнесе по отделно искане, свързано с участието на близък на обвиняемия в неговата защита.

Става дума за роднина на Сандов, който има законово право да бъде допуснат като защитник, но все още не е конституиран в това качество. От публикуваната информация не става ясно кога Апелативната прокуратура ще се произнесе.

Прокурорът отрича политически мотив

Ангел Кънев уточни, че разследването срещу Сандов не е свързано с криминалното дело „Петрохан“, а с действията му като министър на околната среда и водите. Така прокуратурата разграничава производството срещу бившия министър от отделното разследване по случая.

По повод твърденията, че работата му е политически мотивирана, прокурорът заяви: „Безпристрастен съм по всяко дело, което наблюдавам.“ На този етап производството продължава на досъдебна фаза, а решението за евентуалното разкриване на банковата и данъчната тайна предстои да бъде взето от съда.

Източници: news.bg