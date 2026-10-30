Чех предложи 30 млрд. евро за холдинга Delfin

Чешкият милиардер Михал Стрнад е предложил около 30 млрд. евро за Delfin Sarl – инвестиционния холдинг на наследниците на основателя на Luxottica Леонардо Дел Векио. Предложението е отправено с писмо от 20 октомври и е насочено към придобиване на цялата компания, съобщиха Bloomberg и Ройтерс.

Холдингът, регистриран в Люксембург, е най-големият акционер в EssilorLuxottica – групата, която произвежда очила и притежава марката Ray-Ban. Delfin държи близо една трета от акциите на компанията. В портфейла му има още участия в италианската застрахователна група Generali и банките UniCredit и Monte dei Paschi di Siena.

Публично търгуваните активи на Delfin се оценяват на над 40 млрд. евро. Според условията в писмото Стрнад оценява холдинга с около 30% отстъпка спрямо нетната стойност на активите му. Офертата е изцяло в брой и е валидна 30 дни.

Стрнад е посочил, че би приел и придобиването на контролен пакет от 62,5%, ако не успее да договори покупката на целия холдинг. В писмото си той определя Delfin като компания, която „перфектно се вписва“ в неговия инвестиционен подход и стратегия. Чешкият предприемач търси дългосрочни инвестиции в бизнеси, способни да генерират устойчиви парични потоци.

Офертата трябва да мине през осемте наследници

Собствеността върху Delfin е разделена поравно между осем наследници на Леонардо Дел Векио – шестте му деца, вдовицата му Николета Дзампило и нейният син от предишен брак Роко Базилико. Всеки от тях притежава по 12,5% от холдинга.

За промяна на ограниченията върху собствеността и евентуална продажба на компанията е необходимо съгласието на всичките осем акционери. Решението е усложнено от продължаващите разногласия в семейството и различните позиции относно бъдещето на холдинга.

Леонардо Мария Дел Векио, един от акционерите, потвърди, че е бил информиран за предложението. „Делото на живота на баща ми трябва да остане част от наследството на Италия“, заяви той. Delfin отказа коментар по офертата, а представител на Стрнад не е дал незабавна позиция пред Ройтерс.

Възможни последици за EssilorLuxottica

Потенциалната сделка би имала значение не само за семейния холдинг, но и за италианския корпоративен сектор. Delfin е основният акционер в EssilorLuxottica, чиято пазарна стойност е над 80 млрд. евро. Италианското издание Il Domani съобщи, че промяна в контрола върху Delfin може да доведе и до задължително предложение за придобиване на акциите на EssilorLuxottica.

Засега няма решение за продажба, нито публично обявено одобрение от страна на акционерите. Следващата стъпка е наследниците да разгледат условията на офертата в рамките на 30-дневния срок.

Източници: live.euronext.com, ansa.it, idnes.cz