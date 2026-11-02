Кои са най-скъпите коледни пазари в Европа през 2026 година

Коледната атмосфера в Европа тази зима ще има цена, която не всеки посетител е готов да плати. Платен вход, напитки за няколко евро и храна на цени, сравними с ресторантски, превръщат някои от най-популярните празнични пазари в скъпо преживяване. Сред тях се открояват събития в Копенхаген, Цюрих, Виена, Хелзинки, Лондон и Бирмингам. Данните са събрани от Daily Mail, който сравнява разходите за вход, храна и напитки на различни европейски пазари.

Коледният пазар в увеселителния парк Тиволи в Копенхаген ще бъде отворен от 13 ноември 2026 г. до 3 януари 2027 г. За разлика от много градски пазари, посещението започва с билет. В публикацията входът е посочен на цена от около 26,81 EUR, а билетът за атракционите струва още 26,68 EUR.

Цените продължават да се трупат и вътре. Греяното вино достига 10,05 EUR, а традиционен сандвич със свинско печено – 16,09 EUR. Двойката пътешественици от Wandering Off with Sam & Alex е похарчила около 126,14 EUR на човек и определя Тиволи като „един от най-скъпите“ пазари, които е посетила.

Официалната информация за събитието потвърждава периода от 13 ноември до 3 януари, а датският туристически портал посочва вход от около 28,15 EUR за посетители над 8 години.

Christkindlimarkt на централната гара в Цюрих ще приема посетители от 19 ноември до 24 декември. Входът е безплатен, а покритото пространство е сред удобствата при лошо време. Чаша греяно вино или пунш струва между 6,45 и 9,68 EUR. Ако посетителят вземе чашата за спомен, плаща и депозит от 4,30 до 5,38 EUR. Раклет, наденици и печени кестени се продават за между 8,60 и 17,20 EUR.

Във Виена Wiener Christkindlmarkt ще бъде отворен от 13 ноември до 26 декември 2026 г. Чаша греяно вино или пунш струва между 4,50 и 6 EUR, а една наденица може да достигне 8,50 EUR.

Най-впечатляващият пример идва от Tuomaan Markkinat в Хелзинки, който ще работи от 27 ноември до 22 декември. Посетителят Дейв Мани описва в свой видеоматериал „най-скъпия зареден картоф в света“, за който е платил 19,80 EUR. Списъкът с цени включва още 16 EUR за питка с пушена сьомга, 5,50 EUR за горещ шоколад, 4,50 EUR за джинджифилова бисквита и 12 EUR за супа от еленско месо.

Hyde Park Winter Wonderland в Лондон ще бъде отворен от 19 ноември 2026 г. до 3 януари 2027 г. Входът през декември струва около 6,25 EUR в стандартните часове и 9,66 EUR в пиковите периоди. След това атракционите се заплащат отделно: достъпът до ледената пързалка започва от 14,38 EUR, а входът за Bar Ice и Magical Ice Kingdom – от 19,32 EUR.

Оценките за 2025 г. сочат до 18,18 EUR за хотдог и до 9,09 EUR за халба бира на територията на събитието. Официалната информация потвърждава датите за 2026–2027 г. и определя Winter Wonderland като платено събитие с около 150 атракции и преживявания.

Франкфуртският коледен пазар в Бирмингам остава безплатен за посещение и ще бъде отворен от 5 ноември до 24 декември 2026 г. Цените на място обаче предизвикаха недоволство през миналия сезон. Двойна халба бира струваше около 14,20 EUR, депозитът за чашата беше 5,68 EUR, братвурстът – 10,23 EUR, а къривурстът – 7,95 EUR.

Организаторите потвърждават, че пазарът в Бирмингам е свободен за посещение и не изисква билет.