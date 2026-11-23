Разработването на икономически жизнеспособни находища в гръцките морски райони може да повиши жизнения стандарт на гражданите, заяви министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру. По думите му потенциалният добив би засилил енергийната независимост на Гърция и би допринесъл за енергийните доставки за Европа.

„Ако бъдат потвърдени икономически жизнеспособни находища, разработването им ще укрепи енергийната независимост на страната и ще допринесе значително за подобряване на жизнения стандарт на гражданите“, каза Папаставру пред Атинско-македонската новинарска агенция.

Проучванията в Йонийско море започват

Изявлението идва на фона на началото на нов етап от проучванията за нефт и природен газ. Сеизмичните изследвания в Южно Йонийско море се извършват от компанията TGS за консорциума Chevron–HELLENiQ ENERGY.

Плавателният съд Ramform Tethys вече е пристигнал в района. Проучванията трябва да продължат до края на януари 2027 г. Те ще съберат данни за геоложките структури под морското дъно и ще помогнат да се прецени дали има основания за бъдещи проучвателни сондажи.

На този етап няма потвърден търговски добив. Наличието на перспективни структури ще трябва да бъде последвано от допълнителни анализи и сондажи, преди да може да се говори за реални запаси и икономическа експлоатация.

Интерес от международни компании

Паралелно с проучванията на Chevron и HELLENiQ ENERGY три големи компании са подали оферти в международен търг за събиране и обработка на сеизмични данни в морски райони на западна и южна Гърция. Това са SLB, Viridien и BGP.

Офертите са били отворени на 19 ноември от гръцката компания за управление на въглеводородните и енергийните ресурси HEREMA. Предстои оценка на предложенията и избор на един или повече изпълнители. Данните от евентуалните нови проучвания ще могат да бъдат използвани от компании, които проявят интерес към бъдещи сондажи.

Папаставру заяви, че правителството има задължението да изгради „ясна и научно обоснована картина“ за енергийния потенциал на страната. Той подчерта, че проучванията и евентуалното разработване трябва да се извършват при спазване на международното морско право и строги стандарти за безопасност и опазване на морската среда.

Гърция разчита основно на вносен природен газ. Затова евентуално откриване на икономически жизнеспособни находища би могло да намали зависимостта от външни доставки, но действителният ефект ще зависи от резултатите от проучванията, последващите сондажи и решенията за инвестиции.

Източници: en.ellada24.gr, euronews.com, ekathimerini.com