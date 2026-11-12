Потопиха исторически лайнер край бреговете на Флорида

Историческият океански лайнер SS United States потъна контролирано в Мексиканския залив край Флорида и започна новия си живот като най-големия изкуствен риф в света. Операцията край бреговете на Флорида продължи часове, а корабът се скри под водата около 21:00 часа местно време, съобщи Асошиейтед прес.

Потапянето е част от проект на стойност 13,5 милиона долара, чиято цел е да привлече повече водолази и любители на риболова в района. Очаква се останките да създадат местообитание за риба тон, марлини и риба меч.

Лайнерът остана над водата по-дълго от очакваното

SS United States е дълъг 990 фута, или 302 метра, което го прави с 33 метра по-дълъг от „Титаник“. Корабът трябва да легне на дъното на около 180 фута, или 55 метра, под повърхността, а горната му палуба ще остане на приблизително 60 фута, или 18 метра, дълбочина. Мястото се намира на около 25 мили, или 40 километра, югозападно от Дестин, между Панама Сити и Пенсакола.

Организаторите очакваха потъването да приключи за по-малко от час, но корабът остана над водата значително по-дълго. „Не унищожаваме нищо. Той ще получи втори живот“, заяви Тим Мълейн, ветеран от Военноморските сили на САЩ и оперативен директор на Coleen Marine, компанията, извършила операцията.

Заради лошото време властите преместиха потапянето с един ден по-рано. Използването на експлозиви не е било разрешено заради федералните екологични правила и нормите за работа с взривни вещества. Вместо това водата е навлязла в корпуса през подготвената система за наводняване, като по палубите са изрязани отвори с размер 3 на 3 метра.

Кораб с рекорд и знаменити пътници

SS United States извършва първото си плаване през 1952 г. и прекосява Атлантическия океан повече от 800 пъти. При дебютното си пътуване лайнерът развива средна скорост от близо 41 мили в час, или 66 километра в час, и подобрява рекорда на британския RMS Queen Mary.

Сред пътниците му са Грейс Кели, Елизабет Тейлър, президентите Хари Труман, Дуайт Айзенхауер и Джон Кенеди, както и бившият британски крал Едуард VIII. През 1968 г. с кораба пътува и младият Бил Клинтън на път за Оксфордския университет.

Лайнерът е изведен от експлоатация през 1969 г., а в продължение на години стои на пристан във Филаделфия. Преди потапянето са премахнати повече от 400 илюминатора и 65-футовите, или 20-метрови, комини. Те ще бъдат използвани при създаването на музей, посветен на кораба.

Досегашният най-голям изкуствен риф е самолетоносачът USS Oriskany, потопен през 2006 г. край Пенсакола. SS United States е с 79 фута, или 24 метра, по-дълъг от него.

„Тя представлява гордост, устойчивост, сила и красота“, заяви Сюзън Гибс, внучка на конструктора на кораба.

В района вече има повече от 500 изкуствени рифа. Новият обект ще бъде достъпен за водолази, включително за по-неопитни посетители заради сравнително малката дълбочина, на която ще се намира горната палуба.