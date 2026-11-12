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Мира Андреева разгроми Сабаленка и стигна полуфинал

Мира Андреева разгроми Сабаленка и стигна полуфинал

12 Ноември, 2026 03:38 773 1

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Рускинята спечели с 6:4, 6:0 и завърши груповата фаза без загуба. Сабаленка ще се бори със Свитолина за второто място

Мира Андреева разгроми Сабаленка и стигна полуфинал - 1
Снимка: si.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мира Андреева се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA, след като победи Арина Сабаленка с 6:4, 6:0 в Индиън Уелс, Калифорния. Рускинята спечели втория си мач от груповата фаза и завърши като победител в групата.

Сабаленка започна по-силно и поведе с 4:1 в първия сет. След това обаче Андреева спечели 11 поредни гейма и затвори мача за 62 минути. Тя взе 20 от следващите 23 разигравания след изоставането си в началото на двубоя, а във втория сет не даде нито гейм на съперничката си.

„Чувствам, че можех да изиграя още два мача. Толкова съм заредена и изпълнена с енергия“, заяви Андреева след срещата.

За Андреева това беше втора убедителна победа в турнира. В първия си двубой тя се наложи над Елина Свитолина с 6:0, 6:0. Третата поставена тенисистка загуби общо четири гейма в двата си мача и си осигури място сред последните четири участнички.

Сабаленка ще играе за второто място

Арина Сабаленка остава с шанс да продължи напред. В първия кръг от групата тя победи Каролина Мухова, а за второто полуфинално място ще играе срещу Свитолина в петък. Украинката запази възможностите си след обрат срещу Мухова.

Сабаленка и Андреева се срещнаха за първи път от финала на турнира в Индиън Уелс през март 2025 г., когато рускинята спечели в три сета. През 2026 г. Андреева спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“ и за първи път влезе в тройката на световната ранглиста.

Финалният турнир на WTA в Индиън Уелс продължава до 15 ноември. Полуфиналите са насрочени за събота, а финалът при жените ще се играе в неделя.


САЩ
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