Nvidia пред решаващ тест след оставката на Хуанг

Американският производител на чипове Nvidia се подготвя да представи тримесечните си финансови резултати на 17 ноември, като вниманието на инвеститорите ще бъде насочено не само към приходите и печалбата, но и към бъдещето на компанията след внезапната оставка на нейния основател и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг, съобщава Reuters.

Хуанг напусна поста на 12 ноември след разкрития за извънбрачни връзки, включително с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване. Скандалът предизвика сериозни сътресения в компанията и засили опасенията на Уолстрийт относно корпоративното управление и бъдещата стратегия на Nvidia.

Временно ръководството беше поето от финансовия директор Колет Крес, докато бордът на директорите търси постоянен наследник на Хуанг. Пред новия ръководител стои задачата да убеди инвеститорите, че Nvidia може да запази лидерството си на пазара на чипове за изкуствен интелект и без човека, който я превърна в една от най-скъпите компании в света.

Анализаторите очакват тримесечни приходи от около 109 млрд. USD, което би представлявало ръст от над 90% на годишна база. Според Дан Морган от Synovus Trust резултатите могат да надхвърлят пазарните прогнози с между 2 и 3 млрд. USD. Въпреки силните финансови показатели акциите на Nvidia са загубили приблизително една трета от стойността си спрямо октомврийския си връх. Инвеститорите се опасяват, че огромните разходи за инфраструктура за изкуствен интелект, финансирани отчасти чрез дълг, могат да се окажат трудно устойчиви през 2027 г. Особено внимание ще бъде отделено на новата платформа за центрове за данни Vera Rubin, както и на инвестиционните ангажименти на Nvidia към компании като OpenAI и доставчика на облачна инфраструктура Lambda.

Според някои оценки общият размер на финансовите ангажименти на Nvidia, включително инвестиции, гаранции и договори за инфраструктурен капацитет, надхвърля 500 млрд. USD. Анализаторите предупреждават, че евентуално охлаждане на пазара на изкуствен интелект може да доведе до значителни загуби от преоценка на инвестициите.

Предстоящият финансов отчет ще бъде първият сериозен тест за доверието на инвеститорите в новото ръководство. Пазарите ще следят не само финансовите резултати, но и сигналите дали Nvidia може да продължи стремителния си растеж без Дженсън Хуанг.