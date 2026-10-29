Новата цел на Казахстан: Да е технологичен център на Евразия

Казахстан си поставя за цел да се утвърди като един от водещите технологични центрове на Евразия чрез ускорено развитие на изкуствения интелект, цифровата инфраструктура и високотехнологичните производства. Това заяви президентът Касъм-Жомарт Токаев в годишното си обръщение към народа на страната, озаглавено „Актуалните задачи на Казахстан в новия исторически цикъл“.

Държавният глава представи цифровизацията като основен двигател за бъдещото икономическо развитие на Казахстан и подчерта необходимостта страната да премине от използването на отделни цифрови услуги към изграждането на цялостна икономика, основана на новите технологии.

Според Токаев Казахстан разполага с необходимите предпоставки за подобна трансформация – образовани млади специалисти, развита цифрова инфраструктура и достъпен интернет.

„Ние, по същество, едва започнахме работа по комерсиализацията на изкуствения интелект, токенизацията на активи, развитието на блокчейн технологии и цифрови платформени екосистеми“, посочи президентът.

Той подчерта, че следващият етап трябва да бъде насочен към практическото приложение на технологиите в реалната икономика, а не единствено към разширяване на достъпа до електронни услуги.

Казахстан вече инвестира в изграждането на изчислителна инфраструктура, необходима за развитието на изкуствения интелект. В страната функционират два суперкомпютъра, а до края на 2026 г. се предвижда да заработи трети. Успоредно с това се изграждат нови центрове за обработка на данни и се разширява международната цифрова свързаност.

Важен елемент от технологичната стратегия е и развитието на партньорства с водещи международни компании.

През октомври Казахстан беше посетен от съоснователя на NVIDIA Дженсън Хуанг, който обсъди с държавното ръководство възможностите за сътрудничество в областта на изкуствения интелект и създаването на нови технологични решения.

Сред обсъжданите направления е развитието на т.нар. физически изкуствен интелект (Physical AI) – технологии, които позволяват използването на интелигентни системи в роботиката, промишленото производство и други дейности, свързани с физическата среда.

Токаев постави особен акцент и върху цифровизацията на транспортния сектор. Според него географското положение на Казахстан създава възможности страната да се утвърди като ключова връзка между Европа и Азия, но това изисква модернизиране на управлението на товарните потоци.

„За да заеме трайно позицията на ключов транспортен център на Евразия, Казахстан трябва да изпълни немалко важни задачи. На първо място става дума за пълна цифровизация на транспортния отрасъл, включително международните маршрути.“

Президентът отправи и критика към остарелите административни практики в международния транспорт.

„В епохата на изкуствения интелект да се управляват глобалните транзитни потоци с хартиени товарителници е абсурд. И това е най-прекият път към никъде.“

Според държавния глава развитието на цифровата икономика е неразривно свързано с модернизацията на енергийната инфраструктура.

Казахстан произвежда 123 млрд. киловатчаса електроенергия, но това количество вече не е достатъчно за потребностите на разрастващата се индустрия и бъдещите центрове за обработка на данни.

„За страна с развиваща се индустрия, строителство, агропромишлен комплекс и най-вече с план за цялостна цифровизация на икономиката и внедряване на изкуствен интелект във всички сфери на обществения живот, а следователно и за изграждане на центрове за обработка на данни, този обем произвеждана електроенергия е катастрофално недостатъчен.“

Затова правителството получава задачата да осигури устойчив излишък на електроенергия до 2029 г. чрез изграждане на нови мощности и модернизация на съществуващата инфраструктура.

Технологичната трансформация ще засегне и държавното управление. До 1 юни 2027 г. президентската администрация трябва да представи комплексен план за реформиране на управленската система, съобразен с развитието на цифровата икономика.

„С други думи, предстои да се формира модел на държавно управление за новата икономика, основана на цифровизацията и използването на изкуствен интелект.“

Според Токаев новите технологии трябва да се превърнат в инструмент за повишаване на производителността, подобряване на публичните услуги и създаване на нови икономически възможности.

Амбицията на Казахстан е постепенно да премине от икономика, зависима в значителна степен от суровинните ресурси, към модел, при който технологиите, иновациите и висококвалифицираният труд имат все по-голям принос за икономическия растеж.