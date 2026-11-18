Nvidia отчете приходи от 115,8 млрд. долара за третото тримесечие на финансовата 2027 г., приключило на 25 октомври. Това е ръст от 103% на годишна база и резултат над пазарните очаквания за около 108,9 млрд. долара.

Приходите на компанията са се увеличили и с 20% спрямо предходното тримесечие. Основният двигател остава бизнесът с центрове за данни, където приходите са нараснали със 110% на годишна база до 107,6 млрд. долара.

Нетната печалба на Nvidia също се е удвоила. Тя е достигнала 65,3 млрд. долара спрямо 31,9 млрд. долара година по-рано, а печалбата на акция е нараснала от 1,30 до 2,70 долара.

Резултатите са първите, публикувани след напускането на съоснователя и дългогодишен главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Временно компанията се ръководи от финансовия директор Колет Крес. Бордът на Nvidia вече заяви, че не планира да върне Хуанг на поста, въпреки че той публично изрази готовност да се завърне, ако това бъде поискано.

За текущото тримесечие Nvidia прогнозира приходи от около 130 млрд. долара, което също е над очакванията на анализаторите. Компанията уточнява, че прогнозата не включва приходи от продажби на чипове за центрове за данни в Китай, където американските ограничения за износ остават сериозен фактор.

Силните резултати идват в момент, когато инвеститорите поставят под въпрос устойчивостта на огромните капиталови разходи за изкуствен интелект и центрове за данни. Въпреки тези опасения Nvidia продължава да показва изключително силно търсене на своите ускорители и AI инфраструктура.

Акциите на компанията поскъпнаха с около 4% в следборсовата търговия след публикуването на резултатите и прогнозата за следващото тримесечие.

Временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор Колет Крес заяви, че платформата Vera Rubin е стартирала силно и че продуктовата пътна карта на компанията се развива по план.