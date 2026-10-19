Carrefour купува Codifrance за 152 милиона евро

Carrefour ще придобие френската компания Codifrance от белгийската Colruyt Group за 152 млн. евро. Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2027 г., но преди това трябва да получи одобрение от френския орган за защита на конкуренцията и да бъдат изпълнени останалите обичайни условия по сделката. Colruyt Group посочва и че е необходима консултация с представителите на служителите.

Codifrance снабдява около 3100 клиенти във Франция със сухи храни, пресни и замразени продукти. Компанията има близо 380 служители и управлява три дистрибуционни центъра. За финансовата 2025/2026 година е отчела продажби за 307 млн. евро.

Мрежа от квартални магазини

Сред клиентите на Codifrance са над 800 афилиирани магазина под марките Panier Sympa, Épi Service и VivÉco, както и обекти, работещи под лицензите Coccinelle и Coccimarket. Други около 2200 независими търговци също получават доставки от компанията. Магазините са разположени в приблизително три четвърти от територията на Франция.

Стефан Гьотарт, главен изпълнителен директор на Colruyt Group, заяви, че Codifrance „се е превърнала в утвърден дистрибутор за кварталните магазини във Франция“. По думите му френският пазар на търговията на дребно се променя бързо и продължава да се консолидира, а продажбата би позволила на Codifrance да развие потенциала си в среда, по-подходяща за пазара и амбициите ѝ.

Carrefour разширява бизнеса си в търговията близо до дома

Carrefour заявява, че придобиването е част от стратегията Carrefour 2030 и ще разшири присъствието му в търговията на дребно в близост до дома. Френската група вече подкрепя независими търговци чрез мрежата Carrefour Proximité, в която марката Proxi има над 1500 магазина.

Компанията посочва, че Codifrance ще допълни бизнеса ѝ с клиентската си база, логистичната инфраструктура и екипите си. До приключването на сделката Codifrance остава собственост на Colruyt Group, а окончателното прехвърляне зависи от регулаторните процедури и останалите условия по споразумението.