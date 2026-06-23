Украйна вдига железопътните тарифи с 30%

Планираното увеличение на товарните железопътни тарифи в Украйна предизвика сериозно безпокойство сред земеделския и индустриалния сектор. Според браншови организации предложеното поскъпване може да увеличи разходите на фермерите, да намали конкурентоспособността на украинския износ и да доведе до пренасочване на значителна част от товарите към автомобилния транспорт.

Министерството на икономиката на Украйна предложи товарните тарифи на държавния железопътен оператор „Укрзализниця“ да бъдат повишени с 30% от 1 август. Мярката има за цел да подобри финансовото състояние на компанията, която е подложена на сериозен натиск заради войната, нарастващите разходи за сигурност и поддръжка на инфраструктурата, както и продължаващите преговори по преструктуриране на дълга.

От Украинския агробизнес клуб (UCAB) предупреждават, че увеличението ще повиши логистичните разходи на земеделските производители с между 5 и 7 долара на тон продукция. По тяхна оценка това ще направи автомобилния транспорт икономически изгоден за много по-широк кръг региони, като зоната на конкурентоспособност на камионите може да се разшири до 300–400 километра от черноморските пристанища.

От ръководството на „Укрзализниця“ твърдят, че ефектът върху бизнеса ще бъде по-ограничен. Компанията изчислява, че при превоз на зърно по цялото разстояние до 750 километра допълнителният разход ще бъде около 3,6 долара на тон, а при железната руда – около 3,2 долара на тон.

Спорът около тарифите идва в момент, когато железопътният транспорт остава жизненоважен за украинската икономика. След началото на войната с Русия железниците се превърнаха в основна артерия за превоз на зърно, метали, руда и други експортни стоки към пристанищата и европейските пазари. Същевременно руските атаки срещу транспортната инфраструктура значително увеличиха разходите на оператора.

Главният изпълнителен директор на „Укрзализниця“ Олександър Перцовски наскоро заяви, че за стабилизиране на финансите на компанията реално е необходимо увеличение на тарифите с поне 45%. Според него това би покрило приблизително половината от прогнозирания недостиг на средства в размер на около 26 млрд. гривни.

Срещу идеята се обявиха не само фермерите, но и металургичните предприятия. Представители на индустрията предупреждават, че по-високите транспортни разходи могат да доведат до затваряне на производства, спад на износа и риск за стотици хиляди работни места. По оценки на Украинския съюз на металургичната индустрия под заплаха могат да се окажат до 300 000 работни места.

Властите в Киев определят предложеното увеличение от 30% като компромисен вариант между нуждите на железниците и възможностите на бизнеса. Очаква се мярката да донесе допълнителни приходи от около 8,6 млрд. гривни, но дори и това няма да бъде достатъчно за пълното стабилизиране на компанията. Затова не се изключва ново увеличение на тарифите и през 2027 г.

Дебатът около железопътните тарифи се превръща в поредния сблъсък между необходимостта от поддържане на критичната транспортна инфраструктура и стремежа на украинските износители да запазят конкурентоспособността си на международните пазари в условията на продължаваща война и икономически натиск.