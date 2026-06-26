Китай и страните от АСЕАН изразиха интерес към трансарктическия коридор

Страните от АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия) и Китай са заинтересовани от развитието на трансарктическия транспортен коридор. Това заяви пред репортери Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РУИП), преди заседание на Федералния съвет на RSPP на тема „Производителността на труда като основа за устойчиво икономическо развитие: роботика, изкуствен интелект и автономни системи“.

„Вече въведохме концепцията за „трансарктически транспортен коридор“. И виждаме, че Китай и страните от АСЕАН проявяват интерес към този коридор. Лидери от този регион, Югоизточна Азия, изразиха интерес към този транспортен коридор“, каза Шохин.

Той добави, че Русия също е изправена пред целта да увеличи капацитета на източната железопътна линия до 180 милиона тона. „Това е една от целите на федералните власти – не само за Руските железници, но и за правителството като цяло“, подчерта президентът на съюза.

Трансарктичният транспортен коридор е маршрут, свързващ източна и западна Русия, пристанищата Санкт Петербург и Владивосток през северните морета и пристанищата Мурманск и Архангелск. Той е предназначен да свърже световните индустриални, селскостопански, енергийни центрове и потребителски пазари чрез по-кратък, по-безопасен и по-рентабилен маршрут.