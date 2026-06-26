Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Китай и страните от АСЕАН изразиха интерес към трансарктическия коридор

Китай и страните от АСЕАН изразиха интерес към трансарктическия коридор

26 Юни, 2026 14:11 682 1

  • железопътен транспорт-
  • русия-
  • асеан

Русия е изправена пред целта да увеличи капацитета на източната железопътна линия до 180 милиона тона

Китай и страните от АСЕАН изразиха интерес към трансарктическия коридор - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните от АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия) и Китай са заинтересовани от развитието на трансарктическия транспортен коридор. Това заяви пред репортери Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РУИП), преди заседание на Федералния съвет на RSPP на тема „Производителността на труда като основа за устойчиво икономическо развитие: роботика, изкуствен интелект и автономни системи“.

„Вече въведохме концепцията за „трансарктически транспортен коридор“. И виждаме, че Китай и страните от АСЕАН проявяват интерес към този коридор. Лидери от този регион, Югоизточна Азия, изразиха интерес към този транспортен коридор“, каза Шохин.

Той добави, че Русия също е изправена пред целта да увеличи капацитета на източната железопътна линия до 180 милиона тона. „Това е една от целите на федералните власти – не само за Руските железници, но и за правителството като цяло“, подчерта президентът на съюза.

Трансарктичният транспортен коридор е маршрут, свързващ източна и западна Русия, пристанищата Санкт Петербург и Владивосток през северните морета и пристанищата Мурманск и Архангелск. Той е предназначен да свърже световните индустриални, селскостопански, енергийни центрове и потребителски пазари чрез по-кратък, по-безопасен и по-рентабилен маршрут.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    9 0 Отговор
    Строителството на втората и третата железопътна линия по Източносибирската и Байкало-Амурската магистрала продължава (седем дни в седмицата, двадесет и четири часа в денонощието). В някои дни влаковете се движат на всеки тридесет до четиридесет минути, а основната цел на руските железници е да завършат електрификацията до 2027 г. и да намалят интервала поне наполовина.Разработени са няколко модификации на най-мощните локомотиви, състоящи се от два и три двигателни агрегата, за суров и студен климат. При необходимост тези агрегати могат да бъдат разположени отпред, отзад или в средата на тежки и свръхтежки влакове. Русия е готова за най-натоварения железопътен транзит в света.

    14:28 26.06.2026