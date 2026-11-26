Трябва да бъдем предпазливи. Преживяхме доста години, в които Висшият съдебен съвет беше като трън в очите на обществото, служеше всякакви други интереси, но не и тези на правосъдието, на правосъдната система. Сега вече нещата вървят към промяна. С новия Висш съдебен съвет имаме избрани хора, на които обществото може да има доверие и които според мен биха могли да свършат добра работа. Не мисля, че е чак толкова трудно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов.



„Но е въпрос на работа, въпрос на желание и оставяне малко встрани на тези, които просто искат да растат в службата, без да мислят за нищо друго. На мен ми е интересно да видя кои ще са първите "гнили ябълки", които ще бъдат съборени от дървото“, добави гостът.

„За мен е чудно защо Емилия Русинова не напусне сама съдебната система и да лиши останалите от възможността да я сочат като мишена и като единствен пример за човек, който е неподходящ за правосъдието. Негативизмът към нея ще продължава. Когато един човек е станал мишена, неговият нормален избор е да напусне и да потърси някакво друго поле за реализация“, каза още юристът.

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