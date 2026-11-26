Китай предупреди САЩ, че си запазва правото да предприеме „съответстващи мерки“ срещу новите американски мита. Пекин определи действията на Вашингтон като погрешни и заяви, че ще защитава решително законните си права и интереси.

„Китай призовава Съединените щати да коригират погрешните си практики и да се върнат към правилния път за решаване на проблемите чрез диалог и консултации“, заяви говорителят на китайското Министерство на търговията Хъ Ядун.

Той добави, че Китай ще следи отблизо развитието на ситуацията и „си запазва правото да предприеме необходимите мерки, за да защити твърдо своите законни права и интереси“. Пекин не посочи конкретни ответни действия или срок, в който те могат да бъдат въведени.

Митата за китайски стоки достигат 45%

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви повишаване на митата за 14 от основните търговски партньори на САЩ. Сред засегнатите са Китай, Европейският съюз, Япония, Южна Корея, Индия, Бразилия, Тайван, Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Швейцария и Виетнам.

За определени китайски стоки е предвидено допълнително мито от 20% върху вече съществуващите вносни налози. Така общият размер на митата за тези стоки ще достигне 45%.

Доналд Тръмп обоснова решението със свръхпроизводството, подкрепяно от субсидии, както и с други търговски бариери. Според американската администрация тези практики поставят производителите в САЩ в неизгодно положение.

ЕС също отхвърли мотивите на Вашингтон

Новите американски мита бяха обявени след среща между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Европейският съюз „категорично отхвърли“ мотивите зад американските мерки и заяви, че очаква Вашингтон да спазва постигнатото с Брюксел споразумение. По силата на договореността от миналата година митата за стоки от ЕС бяха ограничени до 15%.

Китайската реакция засега е политическо предупреждение, а не обявяване на конкретни контрамерки. Следващите действия на Пекин ще зависят от развитието на американската тарифна политика и от евентуалните консултации между двете страни.

Източници: news.bg, apnews.com, channelnewsasia.com