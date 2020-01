Българска софтуерна компания инвестира 45 милиона евро в Северна Македония

Най-голямата българска софтуерна компания, ScaleFocus, стъпва в Северна Македония и инвестира в откриването на развоен център в столицата Скопие.

През следващите няколко години, компанията планира да отвори над 300 работни места за софтуерни специалисти, търсещи предизвикателна по международни проекти за клиенти от цял свят. Компанията цели да предложи отлична среда за развитие на талантите, както и конкурентно заплащане.

Една от дългосрочните цели на ScaleFocus е устойчив растеж и развитие на екипи от професионалисти от цяла Източна Европа.

„Решението да инвестираме в нов развоен център в Скопие бе продиктувано от успешната ни колаборация с IT от Северна Македония, продължаваща вече няколко години.“, коментира Пламен Цеков, главен изпълнителен директор на ScaleFocus.

Той подписа официалния договор за държавна помощ с министъра по чуждестранните инвестиции в Северна Македония Зорица Апостолска.

Обемът на планираната инвестиция за следващите 5 години е на стойност 45 милиона евро, като 2 милиона са планирани за обучение и развитие на младите таланти. “Целта ни е да дадем възможност на можещите и мотивирани IT специалисти да работят за интересни и предизвикателни проекти, в динамична среда и международен екип, без да се налага емигрират”, уточняват от ScaleFocus, които ще си партнират с местни организации, университети и компании, с цел развитие и подобряване на цялата IT екосистема в Северна Македония. Компанията успешно успя да развие офиси в най-големите български градове: София, Пловдив, Варна и Бургас и да спомогне за развитието на IT общностите. Стъпването в Северна Македония е логичната следваща стъпка в нейната еволюция.

Правителството на Северна Македония и Икономическата Търговска Служба на България активно участват и съдействат в целия процес.

През 2019-а година стартира и “Скейл Фокус Академия”, която вече обучава бъдещите IT и софтуерни експерти в няколко български града. Компанията планира да продължи и развие инициативата и в Северна Македония.

ScaleFocus е най-голямата българска софтуерна компания, с близо 1000 служители и над 200 международни клиенти от листа на Fortune 500 от цял свят. Компанията има добре развита експертиза в сферата на дигиталните трансформации, електронно управление и сигурност и защита на данните както и цялостно изграждане и поддържане на софтуерни системи, и решения от най-висок клас. Компанията разполага с търговски представителства в САЩ, Лондон, Мюнхен, а в България - с развойни центрове в най големите градове: София, Пловдив, Варна, Бургас.

ScaleFocus има амбицията да стане водещата компания в Източна Европа в сферата на дигиталната трансформация и иновациите.

Северна Македония