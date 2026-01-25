Новини
Пеканов: По ПВУ нещата са много зле, вероятно ще изгубим още много пари

25 Януари, 2026 15:25

  • атанас пеканов-
  • избори-
  • румен радев-
  • пву

Той отрече да има нещо общо с проект на Румен Радев

Пеканов: По ПВУ нещата са много зле, вероятно ще изгубим още много пари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"България е в ситуация, в която разделението трябва да го оставим назад. За да се справим с всички проблеми пред нас, ще ни трябва доста широк консенсус. Моята надежда за проекта на президента е да има такъв центристки облик, който да събира много различни крила, което разбира се го прави много трудно".

Това заяви пред БНР Атанас Пеканов, бивш вицепремиер в служебни правителства на Румен Радев.

Той отрече да има нещо общо с проект на Румен Радев:

"В момента имам други професионални ангажименти. В краткосрочен план не съм тръгнал към политиката".

Според него всеки българин, който може да допринесе по някакъв начин за това институциите да са по-силни и да се справят по-добре, трябва да се отзове, когато бъде призован. За момента съм избрал друг път, отбеляза обаче Пеканов.

С промените в Конституцията доста се промени механизмът на служебния кабинет - той в общи линии е подчинен на партиите, подчерта бившият служебен вицепремиер и допълни, че всички в "домовата книга" са избрани от партии. За него най-подходящият кандидат за служебен премиер е Андрей Гюров, но:

"Той обаче е в много трудна ситуация. Дори не знам дали може да бъде избран. В този смисъл за мен не виждам място в бъдещ служебен кабинет. Инструментът на служебния кабинет е друг от този, който беше преди години".

Президентът през годините успя да създаде един относително широк кръг хора с всякакви разбирания около себе си, коментира Атанас Пеканов. Според него това е добре, защото по този начин е успявал да обедини много хора около себе си.

По думите му създаването на правителството на Кирил Петков е било важна стъпка в историята на България:

"Тогава се съгласиха леви, сини, десни, либерали по някакъв начин да кооперират и това намали една десетилетна вражда. За да решим вътрешните проблеми, трябва да превъзмогнем тази вражда. Надявам се да сме достатъчно зрели и да го направим в следващите месеци".

Запитан за потенциалните партньор на Румен Радев след изборите, Пеканов отговори:

"Всеки, склонен да се правят нужните и важни реформи за една по-силна България - да бъде премахнат един октопод, пипалата на който са във всички институции".

Той определи като репресия случилото се на варненския кмет Благомир Коцев.

"Виждаме много институционални механизми да се контролира държавата отзад. Всеки, който е готов да разгради това нещо, трябва да е добре дошъл и да бъде част от бъдещо управление".

За нужното мнозинство, за промени в съдебната реформа, всички партньори, които са склонни, трябва да бъдат търсени, смята той.

Президентът около 2 години имаше възможност, ако искаше, да смени посоката на страната, но не го направи, коментира Пеканов относно външнополитическата ориентация на президента Радев.

Той коментира и новия Съвет за мир на Доналд Тръмп:

"Тръмп свърши много работа по казуса с Газа. Този Съвет за мир обаче излиза извън споразуменията за Газа и се цели да стане второ алтернативно ООН. Това е нова структура. ООН има трудности да решава някои казуси, има структурни проблеми, но това не значи, че трябва да се откажем от инструмента, който толкова десетилетия използваме, и да направим друг, който ще бъде еднолично доминиран от САЩ".

По думите му много от стъпките на американската администрацията са много агресивни, включително към Европа. Не случайно Европа реши да отвърне на тях, подчерта той и напомни казуса с Гренландия. На фона на това, според него, актът на премиера в оставка Росен Желязков "измива всичко, което е можело да защити". Пеканов си обяснява това само с натиск. Той напомни позицията на другите държави в Европа, които задържаха нещата, за да помислят.

"Това е част от позиционирането на администрацията на Тръмп. Те с много агресия успяват да повлияят на някои страни", коментира той и отбеляза:

"Това полудяване на света хич не ми харесва. От два стола падаш на земята - така ми изглежда, че ще стане".

Трябва да имаме малко повече гордост и там, където няма нужда да се бутаме, няма нужда да се бутаме, категоричен бе Атанас Пеканов и направи връзка със санкциите Магнитски и натиска върху Желязков.

Относно парите по ПВУ бившият служебен вицепремиер коментира:

"Когато изпуснеш да свършиш нещо, те продължават да те наказват и по-нататък. Освен 350 млн., които ще загубим със сигурност, ще загубим още поне толкова от следващите две плащания, което пак ще бъдат наказания за това, че не сме свършили работата. А най-вероятно ще загубим още много. По ПВУ нещата са много зле. Има много реформи, които бяха изтеглени назад. 2,5 млрд. евро са под риск не само заради КПК, но и заради други неща, но основно заради това. Върховенството на закона беше голямо и важно изискване на Европа. Ние не свършихме достатъчна работа по него".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Подкупи от Брюксел за българските политици.

    Коментиран от #21, #27

    15:27 25.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    16 17 Отговор
    Прав е Пеканов,а тиквата се биеше в гърдите,че всичко е мед и масло.

    Коментиран от #8, #36, #40

    15:29 25.01.2026

  • 3 Репортер

    12 8 Отговор
    Тази паразитна дума "вероятно" променя смисъла на цялото изказване. Внушава се, че е възможно И ДА НЕ изгубим. Което вече граничи с фантастиката.

    15:29 25.01.2026

  • 4 Майна

    7 4 Отговор
    Ето го решението-ха ха ха ха..
    ,,Наистина, ето го, спасителен пояс за Европейския съюз – спешно да приеме Украйна в редиците си (Виктор Орбан, между другото, разкри, че има секретен документ за присъединяването на Киев към ЕС още през 2027 г. и отпускането на 1,5 трилиона евро на „Незалежная“) и да използва армията си, за да води война на два фронта: с Путин на изток и Тръмп на запад.

    Е, не е нужно в случая веднага да започваш война с Тръмп, но първо, като начало можеш да прехвърлиш десетхилядния украински корпус в Гренландия. И тогава Доналд, само като го види, определено ще си прибере рогата от страх и ужас"

    15:33 25.01.2026

  • 5 мдаа

    18 9 Отговор
    Пеканчо, вече и малoyмните разбраха, че тия пари са подкуп за една шепа марионетки. Народа не вижда нито стотинка от тях. Плащат на такива като теб, за да налагат закони, които са във вреда на хората.

    15:33 25.01.2026

  • 6 Майора

    18 10 Отговор
    Ане Пеканов , гледай си преподавателската дейност в Австрия и не давай акъли , щото вашата Партия на кеша и пудела с пачките за 4 години не получи нищо по ПВУ! И стига си хвалил Гюров и той е партийно оцветен като теб! Да не говорим че вие лобирайте за Магнитски пред САЩ , а сенатора който го правеше е в затвора за корупция!

    15:33 25.01.2026

  • 7 Пламен

    6 9 Отговор
    СПОКО БЕ !
    ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП ЩЕ ОПРАВИ ВСИЧКО СЕГА . :)

    15:34 25.01.2026

  • 8 Дааа

    13 13 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Последното голямо плащане към България по плана беше чак при служебния кабинет на Гълъб Донев... Те също така, последно взеха и корпоративен данък от Лукойл 214 милиона, след това дойдоха правителствата на Шиши....

    Коментиран от #25

    15:35 25.01.2026

  • 9 Горски

    29 2 Отговор
    И на теб като на Славчо хладилника ти е широко около врата! Живееш си във Виена, мандърсаш хубавата говорителка и даваш акъл на ганьо от Люлин ем найсе. Невръстния ентусиаст Наско, с дръзновения поглед на дядо си Наско (Пеканов) – изтъкнат член на Окръжния комитет на БКП в Пловдив, активен борец против фашизма. За този дядо, който живееше в Партийната кооперация на ул.“Иван Вазов“ в Пловдив – онази, на Дража и Панев, всичко е изтрито в нета. А също и за баща му – Ангел Атанасов Пеканов, дългогодишен дипломат от кариерата. То, Наско младши, за това е роден в Гърция. Баща му веднага след завършване на МИО в Москва беше назначен в посолството в Гърция, а майката на Наско-младши беше репортерка „на живо от Атина“ за БНТ. Но тази информация липсва в интернет.

    Коментиран от #17, #20, #29

    15:35 25.01.2026

  • 10 пфф

    20 4 Отговор
    Пеканов - обикновена брюкселска марионетка, не се откриват следи от собствено мислене. Ако чорапа се заобиколи с подобни индивиди, ще стане ясно че е поредния слуга-спасител.

    15:36 25.01.2026

  • 11 Мнение

    18 5 Отговор
    Уважаеми сънародници!
    Ако се чудите как изглеждат предателите и продажниците в България, погледнете лицето Пеканов на снимката!!!
    Отличителни черти:
    Нагли, крадливи, с невероятно самочувствие без покритие и повтарят опорките на метастазите на шорош и компания!

    Всички те (слугите на злото-> герб, дпс, ппдб, итн, бсп) съсипаха България!

    А сега вероятно и Радев го гласят за следващия харвардски Кирчо и Кокорчо! Все пак НЕ каза дали е за лева или за еврото!!!

    15:39 25.01.2026

  • 12 дядото

    5 0 Отговор
    ами те държавите от ес все от някъде трябва да съберат много пари за украйна и за въоръжаване.защо да плащат само с техни пари,като могат и нас да ни ощавят

    15:40 25.01.2026

  • 13 Дориана

    8 11 Отговор
    Борисов и Пеевси заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ трябва да понесат вината, защото точно те спъваха умишлено реформата в съдебната система, Дори я превърнаха в зависим заложник за тяхното политическо оцеляване.

    Коментиран от #26

    15:40 25.01.2026

  • 14 Вай вай вай

    5 5 Отговор
    Каза крадеца от Граб!

    15:42 25.01.2026

  • 15 непротестиращ

    15 1 Отговор
    И това къдраво ДС отроче изпълзя и говори за плана по ПВУ, който самият тай прецака! събират се като черва и глисти около изритания от президентството Радев!

    15:42 25.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Информацията липсва

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Но ние съвременниците, помним! 100 процента истина!

    15:45 25.01.2026

  • 18 Ха,ха

    4 2 Отговор
    Много е зле работата

    15:50 25.01.2026

  • 19 гост

    5 4 Отговор
    Парите по Плана за възстановяване на ЕС се събират от бедните данъкоплатци в богатите страни за да се УСВОЯТ ОТ БОГАТИТЕ ОЛИГАРСИ ОТ БЕДНИТЕ СТРАНИ!

    15:52 25.01.2026

  • 20 Хвърчилков

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Разбрахме за всички, само за теб не знаем нищо!

    Коментиран от #34

    15:52 25.01.2026

  • 21 Не ревнува беее,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    българските политици твърдо заявиха да ползват само твойто веЦе "заведение" и по голяма, и по малка нужди, при положение, че хартииките са от "Работническо дело". А както се знае, ти съхранява всичките броеве - от първия, та до като не се превърна в "Дума"

    15:54 25.01.2026

  • 22 Факт

    11 0 Отговор
    Не знам с какъв акъл се дава на невръстни стажанти да пишат План за възстановяване за милиарди. Къде беше индустрията, профсъюзите, къде бяха селските стопани. Защо се вписват в условията някакви административни структури, които днес ги има, утре ги няма? Къде бяха водещите икономисти и финансисти?

    15:57 25.01.2026

  • 23 Гост

    3 2 Отговор
    След като дупетатите не са си свършили работата тази сума да се възстанови от заплатите им!

    15:57 25.01.2026

  • 24 Никой

    5 1 Отговор
    Много е младичък. какво го спрягат този Андрей Гюров - това също е странно.

    И какво ни плашат с тези пари - нито 1 лев не отива по предназначение - всичко се прибира в 1 "шапка". Глупаво е да няма контрол.

    И каква Съдебна система видя този човек - то няма такава. Не е наясно.

    Ама иначе - пълен с професионални планове.

    15:59 25.01.2026

  • 25 Ами не

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дааа":

    Лъжеш така, както и дъртите цигани не смеят. Последното плащане беше есента на 2025 г. Ама ти как да разбереш,като си живял на Марс по това време

    16:00 25.01.2026

  • 26 Име

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Браво Дориана!

    Коментиран от #28

    16:00 25.01.2026

  • 27 Да не

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    забравиш да прибереш шкембе чорбата, че и утре трябва да я предлагаш за прясно сготвена. Пуууу.

    Коментиран от #30

    16:00 25.01.2026

  • 28 Дориана

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Име":

    Ти си много зле, жена от кога не си виждал ?

    Коментиран от #32, #37

    16:03 25.01.2026

  • 29 А също

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    така и за вуйчо Ковачки.

    16:07 25.01.2026

  • 30 Неговата

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да не":

    "чорба" е в каф,яво, а гъстотата и зависи от коремни съ,държания ...

    16:10 25.01.2026

  • 31 А ти,недотепанецо,

    6 0 Отговор
    какво прави докато беше руменово министърче неколко годинки?

    16:15 25.01.2026

  • 32 Направо

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    Напоследък много обратни във факти.бг!

    16:17 25.01.2026

  • 33 Анонимен

    7 1 Отговор
    Още един некадърник лансиран от Радев

    16:29 25.01.2026

  • 34 Горски

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хвърчилков":

    А защо трябва да знаеш?

    16:33 25.01.2026

  • 35 Гост

    1 0 Отговор
    Екстра! Добри новини....за обикновения гласоподавател

    16:35 25.01.2026

  • 36 При Пеканов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Прислужбните правителства всичко беше на ред В пари по ПВУ ИДВАХА Даже се построила /с помоща на Киро и Асе / три мост-канал дунав и тунела под Шипка Само това което направиха заедно с Пеканов ще останат в историята но ГЕРБ ни вкара в Шенген и еврозоната и всичко в България се обърка

    16:45 25.01.2026

  • 37 Изчезни

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    То ти си много зле, но не можеш да го разбереш поради липса на мозък. Ако се съберем само твоите бивши, които сме ти ползвали и трите отвора, може и цяла партия да основем. :) Известна си с половите си умения и нимфоманията си, но си глупава, грозна и се тръскаш като биволица. Търси си други кандидати , ние отдавна те зарязохме.

    16:48 25.01.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ТОЙ ЧОРАПА ЩЕ ВИ "ОТПУСНЕ" ....................... МНОГО ПАРИ (БОТАШ) ПО ПВУ ................... ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧОРАПА ....................... И ПУТЛЕР ЩЕ ВИ ДАДЕ .....................

    16:48 25.01.2026

  • 39 дежаву

    0 0 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    16:49 25.01.2026

  • 40 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Сега шофьора ще ни оправи Киро направи магистралата «ПО ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА»към БОТАШ Това ни чака с фурашката

    16:50 25.01.2026

