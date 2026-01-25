Пеканов: По ПВУ нещата са много зле, вероятно ще изгубим още много пари

"България е в ситуация, в която разделението трябва да го оставим назад. За да се справим с всички проблеми пред нас, ще ни трябва доста широк консенсус. Моята надежда за проекта на президента е да има такъв центристки облик, който да събира много различни крила, което разбира се го прави много трудно".

Това заяви пред БНР Атанас Пеканов, бивш вицепремиер в служебни правителства на Румен Радев.

Той отрече да има нещо общо с проект на Румен Радев:

"В момента имам други професионални ангажименти. В краткосрочен план не съм тръгнал към политиката".

Според него всеки българин, който може да допринесе по някакъв начин за това институциите да са по-силни и да се справят по-добре, трябва да се отзове, когато бъде призован. За момента съм избрал друг път, отбеляза обаче Пеканов.

С промените в Конституцията доста се промени механизмът на служебния кабинет - той в общи линии е подчинен на партиите, подчерта бившият служебен вицепремиер и допълни, че всички в "домовата книга" са избрани от партии. За него най-подходящият кандидат за служебен премиер е Андрей Гюров, но:

"Той обаче е в много трудна ситуация. Дори не знам дали може да бъде избран. В този смисъл за мен не виждам място в бъдещ служебен кабинет. Инструментът на служебния кабинет е друг от този, който беше преди години".

Президентът през годините успя да създаде един относително широк кръг хора с всякакви разбирания около себе си, коментира Атанас Пеканов. Според него това е добре, защото по този начин е успявал да обедини много хора около себе си.

По думите му създаването на правителството на Кирил Петков е било важна стъпка в историята на България:

"Тогава се съгласиха леви, сини, десни, либерали по някакъв начин да кооперират и това намали една десетилетна вражда. За да решим вътрешните проблеми, трябва да превъзмогнем тази вражда. Надявам се да сме достатъчно зрели и да го направим в следващите месеци".

Запитан за потенциалните партньор на Румен Радев след изборите, Пеканов отговори:

"Всеки, склонен да се правят нужните и важни реформи за една по-силна България - да бъде премахнат един октопод, пипалата на който са във всички институции".

Той определи като репресия случилото се на варненския кмет Благомир Коцев.

"Виждаме много институционални механизми да се контролира държавата отзад. Всеки, който е готов да разгради това нещо, трябва да е добре дошъл и да бъде част от бъдещо управление".

За нужното мнозинство, за промени в съдебната реформа, всички партньори, които са склонни, трябва да бъдат търсени, смята той.

Президентът около 2 години имаше възможност, ако искаше, да смени посоката на страната, но не го направи, коментира Пеканов относно външнополитическата ориентация на президента Радев.

Той коментира и новия Съвет за мир на Доналд Тръмп:

"Тръмп свърши много работа по казуса с Газа. Този Съвет за мир обаче излиза извън споразуменията за Газа и се цели да стане второ алтернативно ООН. Това е нова структура. ООН има трудности да решава някои казуси, има структурни проблеми, но това не значи, че трябва да се откажем от инструмента, който толкова десетилетия използваме, и да направим друг, който ще бъде еднолично доминиран от САЩ".

По думите му много от стъпките на американската администрацията са много агресивни, включително към Европа. Не случайно Европа реши да отвърне на тях, подчерта той и напомни казуса с Гренландия. На фона на това, според него, актът на премиера в оставка Росен Желязков "измива всичко, което е можело да защити". Пеканов си обяснява това само с натиск. Той напомни позицията на другите държави в Европа, които задържаха нещата, за да помислят.

"Това е част от позиционирането на администрацията на Тръмп. Те с много агресия успяват да повлияят на някои страни", коментира той и отбеляза:

"Това полудяване на света хич не ми харесва. От два стола падаш на земята - така ми изглежда, че ще стане".

Трябва да имаме малко повече гордост и там, където няма нужда да се бутаме, няма нужда да се бутаме, категоричен бе Атанас Пеканов и направи връзка със санкциите Магнитски и натиска върху Желязков.

Относно парите по ПВУ бившият служебен вицепремиер коментира:

"Когато изпуснеш да свършиш нещо, те продължават да те наказват и по-нататък. Освен 350 млн., които ще загубим със сигурност, ще загубим още поне толкова от следващите две плащания, което пак ще бъдат наказания за това, че не сме свършили работата. А най-вероятно ще загубим още много. По ПВУ нещата са много зле. Има много реформи, които бяха изтеглени назад. 2,5 млрд. евро са под риск не само заради КПК, но и заради други неща, но основно заради това. Върховенството на закона беше голямо и важно изискване на Европа. Ние не свършихме достатъчна работа по него".