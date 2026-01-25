Арне Слот обвини натоварения график на Ливърпул за загубата от Борнемут

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази разочарованието си от поражението с 2:3 от Борнемут във Висшата лига вчера, но го обясни с натоварения график на тима и и добави, че при гостуването на южния бряг на Англия снощи енергията просто е липсвала, предаде БТА.

Крилото на „черешките“ Амин Адри вкара победния гол вчера, буквално с последния изстрел в мача. Доста по-необяснимо обаче е, че ситуацията за попадението дойде от хвърлен от дясно тъч, като топката падна на границата на малкото поле и никой от защитниците на шампионите не успя да я изчисти. Адли се промъкна до първа греда и от малък ъгъл успя да я прокара в мрежата.

Футболистите на Слот се върнаха към домашните изяви след убедителна победа с 3:0 при гостуването на Олимпик (Марсилия) в Шампионската лига през седмицата и сякаш щяха да регистрират пето поредно равенство. Върджил ван Дайк и Доминик Собослай се разписаха за тях, за да неутрализират головете на Еванилсон и Алекс Хименес.

„Допускането на гол винаги е рaзочароващо, особено когато нямаш време да реагираш. Но ако бъдем честни, те можеха да вкарат за 3:2 и малко по-рано. След като изравнихме за 2:2, може и да не е много престижно, но ще го кажа – някои от нашите футболисти се изчерпаха“, обясни Слот какво става в отбора след поражението в графство Дорсет, което ги нарежда на 4-о място с 36 точки и изоставане от 14 след лидера Арсенал. „И дори нямам право да ги критикувам, защото играхме само преди три дни и то гостуване на другия край на Европа, в Южна Франция. Ние сме единственият отбор в Шампионската лига, който има само два дни между мачовете. И от гостуване отиваме на друго гостуване, което по стечение на обстоятелствата, е срещу един от най-интензивните отбори в Лигата. И аз трябва да изляза с почти същия състав, просто заради играчите, с които разполагаме“.

След това нидерландският специалист обяснява и още неща, които е видял като позитиви и като грешки.

„Това, което не трябваше да се случва, е да гулим в последните 10 минути, когато наистина отпаднахме. Но в останалите 80 минути ние доминирахме, беше различно“.

Грешна преценка на капитана Върджил ван Дайк стана причина за първото попадение за домакините, дело на Еванилсон в 26-ата минута. В 33-ата стана 2:0 в момент, когато Ливърпул беше временно с 10 души на терена, тъй като Уатару Ендо не беше влязъл още да замени контузилия се Джо Гомес.

„Не мисля, че е честно да обвинявам Върджил за първия гол. Видяхте колко голямо влияние имаше вятърът върху дългите топки. И той не беше единствен на терена, който не успяваше да се ориентира. А вторият гол – ние сме с 10 на терена, крайно нелепо. Може би тези неща обобщават нашия сезон. Всеки път е нещо различно, всеки път е нещо специално как допускаме, но допускаме. Единствените, които можем да обвиним, сме ние самите“, каза още Слот.

След победата си Борнемут се изкачи до 13-то място - на 10 точки от зоната на изпадащите и само на шест зад съперника от въпросния мач.