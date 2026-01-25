Кейт Мидълтън вече започва да топи ледовете между кралското семейство и народа (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън демонстрира нов подход към хората по време на официалното си посещение в Шотландия, този път с неочакван жест, който изненада както публиката, така и собствената ѝ охрана, съобщава People.

На 20 януари Кейт Мидълтън и принц Уилям бяха в Стърлинг, където посетиха студиото Radical Weavers – социална инициатива, посветена на съхраняването на традиционното шотландско тъкане. След края на визитата двамата разговаряха с местни жители, събрали се да ги приветстват. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как Кейт вече се насочва към автомобила си, когато внезапно спира, обръща се и се затичва обратно към групата хора.

Catherine, the Duchess of Rothesay, running to greet well-wishers during her visit to Scotland — only she would do that. 💙 She even apologized for the long wait, a beautiful reminder of how deeply she truly cares about people. pic.twitter.com/30uI44q9NZ — The Prince and Princess of Wales Fan (@walesfam2025) January 21, 2026

Импровизираният жест видимо изненадва придружаващия я ескорт. Принцесата лично поздравява една от почитателките си, приема букет червени карамфили и се съгласява на снимка, въпреки официалния характер на събитието и обувките си с висок ток. Сцената бързо предизвика широк отзвук във Великобритания и бе приета като поредно доказателство за неформалния ѝ и директен подход към публиката.

По време на същото посещение Кейт Мидълтън участва и в демонстративна игра по кърлинг в Националната академия по кърлинг, където по данни на британските медии дори е надделяла над съпруга си. Подобни моменти допълват образа ѝ на активен и ангажиран член на кралското семейство, въпреки изминалата година, белязана от лечението ѝ от онкологично заболяване. По време на визитата в Шотландия тя изглеждаше в добро физическо състояние и с повишено публично присъствие, което бе отчетено и от кралските кореспонденти.

Скорошната проява напомни и за подобен случай от началото на миналата година, когато Кейт Мидълтън спря кортежа си по време на посещение в Уелс, за да поздрави тригодишно момиче, което я викаше по име – жест, който тогава също получи широко обществено одобрение.

The Prince and Princess of Wales, William and Catherine, known as the Duke and Duchess of Rothesay in Scotland, visit the National Curling Academy in Stirling. @SWNS pic.twitter.com/k1aZ8jwXlF

Според тези информации напрежението е породено от засилените спекулации около присъствието на принц Хари във Великобритания и възможността за бъдещи контакти с кралското семейство. Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от ролята си на действащи членове на монархията през 2020 г. и се установиха в САЩ, но всяко тяхно посещение на Острова продължава да поражда медиен и обществен интерес.

В периода 19–22 януари принц Хари беше в Лондон във връзка със съдебно дело срещу издателите на Daily Mail и Mail on Sunday, които той обвинява в незаконно събиране на информация и нарушаване на личния му живот. Спекулациите за евентуална среща с баща му, Чарлз III, не се потвърдиха. По информация на Бъкингамския дворец кралят е бил ангажиран с лечение и официални задължения, което е направило подобна среща невъзможна.

На този фон публичните прояви на Кейт Мидълтън и принц Уилям продължават да се разглеждат като опит за поддържане на стабилен и последователен образ на бъдещото ядро на британската монархия в период на вътрешни напрежения и засилен медиен натиск.