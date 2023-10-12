Индия изнece peĸopдни ĸoличecтвa дизeл зa Eвpoпa

Срам за Румен Радев! Президентът ни на няколко пъти обвини Хизбула, а не Хамас за кланетата в Израел ВИДЕО

Президентът Румен Радев на няколко пъти обвини Хизбула, а не Хамас за кланетата в Израел. Това стана на четвъртия ден от кървавото нападение на Хамас ...