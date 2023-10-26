Плановете на Honda за достъпен електромобил се провалиха

Турският президент Реджеп Ердоган спасява лирата

“ Аз предложих на Путин следното: хайде да направим нашата търговия в местна валута. Каквото аз купувам от вас, трябва да го плащам в руски рубли, а каквото вие купувате от мен, платете в турски лири. „