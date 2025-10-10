Няма купувачи за бизнеса на Knauf в Русия

Германският производител на строителни материали Knauf обяви, че все още не е успял да постигне споразумение за продажбата на бизнеса си в Русия.

„Интензивните преговори през последните няколко месеца относно обявената продажба на бизнеса му в Русия, за съжаление, не доведоха до споразумение“, отбеляза компанията, твърдейки, че потенциалният купувач се е оттеглил от преговорите. „Knauf не е променил плановете си да напусне Русия. При изключително трудни обстоятелства компанията проучва други възможни варианти за това излизане, като същевременно зачита интересите на служителите си в Русия и е в съответствие с настоящите санкции“, се казва в изявление на компанията на уебсайта ѝ.

Knauf отбеляза, че бизнесът му в Русия засега ще функционира отделно от другите подразделения на компанията „под местно управление“. Същевременно концернът увери, че Knauf Group не получава никаква печалба от руския си бизнес след обявяването на плановете си да го продаде и, в съответствие със санкционните ограничения, не доставя стоки от Русия за ЕС или, обратно, от ЕС за Русия.

През април миналата година Knauf обяви, че възнамерява да прехвърли руския си бизнес на местно управление и да се откаже от дейността си в Русия след повече от 30 години работа.