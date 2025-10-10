Новини
Няма купувачи за бизнеса на Knauf в Русия

Няма купувачи за бизнеса на Knauf в Русия

10 Октомври, 2025

Потенциалният купувач се оттегли от преговорите

Няма купувачи за бизнеса на Knauf в Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският производител на строителни материали Knauf обяви, че все още не е успял да постигне споразумение за продажбата на бизнеса си в Русия.

„Интензивните преговори през последните няколко месеца относно обявената продажба на бизнеса му в Русия, за съжаление, не доведоха до споразумение“, отбеляза компанията, твърдейки, че потенциалният купувач се е оттеглил от преговорите. „Knauf не е променил плановете си да напусне Русия. При изключително трудни обстоятелства компанията проучва други възможни варианти за това излизане, като същевременно зачита интересите на служителите си в Русия и е в съответствие с настоящите санкции“, се казва в изявление на компанията на уебсайта ѝ.

Knauf отбеляза, че бизнесът му в Русия засега ще функционира отделно от другите подразделения на компанията „под местно управление“. Същевременно концернът увери, че Knauf Group не получава никаква печалба от руския си бизнес след обявяването на плановете си да го продаде и, в съответствие със санкционните ограничения, не доставя стоки от Русия за ЕС или, обратно, от ЕС за Русия.

През април миналата година Knauf обяви, че възнамерява да прехвърли руския си бизнес на местно управление и да се откаже от дейността си в Русия след повече от 30 години работа.


Русия
  • 1 рашка

    11 3 Отговор
    защо да даваме денги като може и
    без денги да го вземем

    15:55 10.10.2025

  • 2 ма какви купувачи бее

    8 3 Отговор
    национализация на всичко фашистко

    15:56 10.10.2025

  • 3 Аналитик до Кнауф

    5 0 Отговор
    Купувам сега на 50% стойност

    15:57 10.10.2025

  • 4 В В.П.

    1 0 Отговор
    Лъжа.Опашата . Продава се Кнауф ,Сейнт гобейн..и други Гипс картон...Това са измислици...Утре почвам монтаж на вилата си в Казан..Със Кнауф..

    Коментиран от #6, #8

    16:04 10.10.2025

  • 5 Костя, купувай!

    2 0 Отговор
    Сега е моментът.

    16:11 10.10.2025

  • 6 5656

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "В В.П.":

    Кой ти е казал, че не се продава Кнауф в Русия.
    Написали са ти, че си продават бизнеса и смятат да се изнасят.
    Ама четете ги тези статии, не става само със заглавието... Да, копейките ще си ги получиш, но все пак, гледай да не си личи чак толкова.

    16:11 10.10.2025

  • 7 Кую

    2 2 Отговор
    Никой не иска глупавия картон.Там строят здраво.

    16:14 10.10.2025

  • 8 Ветеран от Протеста

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "В В.П.":

    700 обекта на Мак Доналдс заграбиха руснаците и сега продават там " Вкусно и точка !! "Посмей да кажеш,че не е вкусно !!!!А в опразнените халета на Рено в Масква сменят табелките на китайските Jac ,слагат им табелки Москвич и не продават нищо засега....Още от СССР си бяха крадливи и некадърни и такива си останаха !!!

    Коментиран от #9

    16:20 10.10.2025

  • 9 Бе да

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ветеран от Протеста":

    Питам колко бройки продаваше рено преди войната и къде ги пласира сега тези бройки....с колко им падна печалбата и колко отписаха като активи?

    Коментиран от #10

    16:53 10.10.2025

  • 10 Ветеран от Протеста

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бе да":

    Руските банки са под санкции .Не можеш да имаш бизнес там ,защото ти горят всички Инвестиции..
    Кой луд да инвестира парите си във фашистка Русия бе????Путлер вчера им се моли на .....стан от ОНД да търгували повече с тях ...Смешници !!!

    Коментиран от #11

    17:03 10.10.2025

  • 11 Кой луд

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ветеран от Протеста":

    Ще държи парите си на запад когато политически могат да ти ги конфискуват?! Русия била санкционирана....от 1 млрд западняци, а останалите 7 млрд?! Русия търгуваше със запада изнасяйки суровини които може да си позволи да продава и на по ниска цена. Западните фирми къде ще насочат потребителските си продукти които не продават повече на Русия?! Може ли западната фирма да намали цените когато купува скъпа енергия и суровини??

    17:08 10.10.2025