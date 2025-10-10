Няма купувачи за бизнеса на Knauf в Русия

Германският производител на строителни материали Knauf обяви, че все още не е успял да постигне споразумение за продажбата на бизнеса си в Русия.
„Интензивните преговори през последните няколко месеца относно обявената продажба на бизнеса му в Русия, за съжаление, не доведоха до споразумение“, отбеляза компанията, твърдейки, че потенциалният купувач се е оттеглил от преговорите. „Knauf не е променил плановете си да напусне Русия. При изключително трудни обстоятелства компанията проучва други възможни варианти за това излизане, като същевременно зачита интересите на служителите си в Русия и е в съответствие с настоящите санкции“, се казва в изявление на компанията на уебсайта ѝ.
Knauf отбеляза, че бизнесът му в Русия засега ще функционира отделно от другите подразделения на компанията „под местно управление“. Същевременно концернът увери, че Knauf Group не получава никаква печалба от руския си бизнес след обявяването на плановете си да го продаде и, в съответствие със санкционните ограничения, не доставя стоки от Русия за ЕС или, обратно, от ЕС за Русия.
През април миналата година Knauf обяви, че възнамерява да прехвърли руския си бизнес на местно управление и да се откаже от дейността си в Русия след повече от 30 години работа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рашка
без денги да го вземем
15:55 10.10.2025
2 ма какви купувачи бее
15:56 10.10.2025
3 Аналитик до Кнауф
15:57 10.10.2025
4 В В.П.
Коментиран от #6, #8
16:04 10.10.2025
5 Костя, купувай!
16:11 10.10.2025
6 5656
До коментар #4 от "В В.П.":Кой ти е казал, че не се продава Кнауф в Русия.
Написали са ти, че си продават бизнеса и смятат да се изнасят.
Ама четете ги тези статии, не става само със заглавието... Да, копейките ще си ги получиш, но все пак, гледай да не си личи чак толкова.
16:11 10.10.2025
7 Кую
16:14 10.10.2025
8 Ветеран от Протеста
До коментар #4 от "В В.П.":700 обекта на Мак Доналдс заграбиха руснаците и сега продават там " Вкусно и точка !! "Посмей да кажеш,че не е вкусно !!!!А в опразнените халета на Рено в Масква сменят табелките на китайските Jac ,слагат им табелки Москвич и не продават нищо засега....Още от СССР си бяха крадливи и некадърни и такива си останаха !!!
Коментиран от #9
16:20 10.10.2025
9 Бе да
До коментар #8 от "Ветеран от Протеста":Питам колко бройки продаваше рено преди войната и къде ги пласира сега тези бройки....с колко им падна печалбата и колко отписаха като активи?
Коментиран от #10
16:53 10.10.2025
10 Ветеран от Протеста
До коментар #9 от "Бе да":Руските банки са под санкции .Не можеш да имаш бизнес там ,защото ти горят всички Инвестиции..
Кой луд да инвестира парите си във фашистка Русия бе????Путлер вчера им се моли на .....стан от ОНД да търгували повече с тях ...Смешници !!!
Коментиран от #11
17:03 10.10.2025
11 Кой луд
До коментар #10 от "Ветеран от Протеста":Ще държи парите си на запад когато политически могат да ти ги конфискуват?! Русия била санкционирана....от 1 млрд западняци, а останалите 7 млрд?! Русия търгуваше със запада изнасяйки суровини които може да си позволи да продава и на по ниска цена. Западните фирми къде ще насочат потребителските си продукти които не продават повече на Русия?! Може ли западната фирма да намали цените когато купува скъпа енергия и суровини??
17:08 10.10.2025