Honda може да разшири вноса на американски автомобили

Японската автомобилна корпорация Honda Motor може да разшири вноса на собствени автомобили от САЩ, за да намали търговския дефицит, който беше изразен от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи NHK.

В момента компанията провежда пазарно проучване, включително за да определи кои модели ще бъдат внесени от САЩ. Toyota Motor вече съобщи за подобни планове. Nissan Motor заяви, че ще вземе решение за внос на своите автомобили от Щатите след анализ на пазара.

Намаляването на търговския дефицит беше ключова тема по време на преговорите между Токио и Вашингтон за намаляване на увеличените вносни тарифи, наложени от Тръмп. Освен всичко друго, според съобщенията японското правителство обмисля продажбата на американски автомобили в страната, без да се подлагат на допълнителни тестове, от което САЩ изразиха недоволство.