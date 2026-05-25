Български професор в редакционния екип на престижно списание за компютърни науки

25 Май, 2026 08:35 1 551 0

Проф. Веселин Целков е сред най-известните специалисти в областта на информационната сигурност у нас

Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Проф. Веселин Целков е един от най-известните и утвърдени специалисти в областта на информационната сигурност в Република България. Той вече е сред авторите на престижното списание American Journal of Computer Science and Technology (AJCST). Изданието е специализирано в областта на компютърните науки.

Проф. Целков е работил над 20 години в научноизследователските структури на Министерството на отбраната и Генералния щаб на Българската армия. Бил е член на Държавната Комисия по Сигурността на Информацията (ДКСИ) и е настоящ член на Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

